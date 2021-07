Een streep door de Nijmeegse Vierdaagse? Dan lopen Dick en Ko 'm toch gewoon zelf (voor het goede doel) in Spijkenisse!

De Nijmeegse Vierdaagse gaat voor het tweede jaar op rij niet door vanwege het coronavirus, maar dat weerhoudt Dick Hanswijk uit Spijkenisse er niet van om deze week op eigen gelegenheid de wandelschoenen aan te trekken. Samen met zijn kameraad Ko Musters loopt hij in de week dat het evenement eigenlijk zou plaatsvinden, op eigen gelegenheid door de regio minstens dertig kilometer per dag. En dat allemaal voor het goede doel: Het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam.

De wekker ging al vroeg in huize Hanswijk en Musters, want om 06:10 uur zijn de twee net een aantal minuten onderweg. Dinsdag gingen de mannen van start en woensdag staat een route langs de buitenrand van Spijkenisse op de planning. "We lopen de eerste drie dagen dertig kilometer en op de slotdag veertig. We hebben er goed voor getraind", legt Hanswijk uit.

Hanswijk loopt op het werk dagelijks een ronde met collega's van een paar kilometer, maar dit is uiteraard andere koek. "In het weekend volgt vaak een wandeling van 20, 25 of 30 kilometer. Maar met die korte rondjes onderhoud je het ook."

Het is het tweede jaar op rij dat de Nijmeegse Vierdaagse is afgelast, maar ook het tweede jaar op rij dat Hanswijk het heft in eigen handen heeft genomen. "Bij gebrek aan 'de Nijmeegse' heb ik vorig jaar besloten om zelf te lopen. Ko wilde toen al mee, maar die had wat hartproblemen en was er niet toe in staat. Hij heeft me wel goed gesupport toen en op de eerste dagen zelfs een stukje meegelopen. Die was dit jaar zeker voornemens op het samen te doen."

Voordeel van samen lopen is in ieder geval dat je een gesprekspartner hebt. "Ko is de prater", lacht Hanswijk. "We lopen doorlopend onderweg het leven te beschouwen. Je moet het ook wel een beetje luchtig houden, maar dat kunnen we allebei goed. Het is ook een soort mediteren, je maakt je hoofd helemaal leeg. Dat dit goed is voor lichaam en geest, kan ik alleen maar beamen."

Ronald McDonald

En lopen doen ze niet zomaar. Vorig jaar wist Hanswijk ruim 5000 euro op te halen voor het Ronald McDonald Huis in Rotterdam. "De impact van die eerste keer dacht ik niet weer te bereiken, dus ik had nu zuiniger ingezet. Ik had stille hoop op 1500 tot 2000 euro, maar inmiddels staat de teller al rond de 3000! Dat gaat dus heel lekker. Ik hoop naast vrienden, familie of mensen via m'n zakelijke netwerk ook anderen te bereiken die misschien geïnspireerd zijn geraakt."

Wie denkt dat Hanswijk een man is die al tientallen keren de Nijmeegse Vierdaagse heeft gelopen, komt bedrogen uit. Pas één keer liep hij de tocht van vier keer veertig kilometer, samen met zijn vrouw. "We werden twee jaar geleden pas voor het eerst ingeloot. Hoewel ik op latere leeftijd ben begonnen, heeft dat wandelvirus me toch te pakken gekregen."

Plaza Gladiola

De finish van woensdag - z'n eigen achtertuin - komt rond 13:00 uur in zicht, verwacht Hanswijk. "Ik heb de tuin omgetoverd tot een klein lopersdorp, voor de gelegenheid Plaza Gladiola geheten. Dan gaan we snel aan het bier. 'Genoeg drinken', zeggen ze!"