Viroloog Koopmans: 'Laat je testen, ook als je gevaccineerd bent'

Ook mensen die al volledig zijn gevaccineerd, moeten zich blijven testen als ze in contact zijn geweest met een coronapatiënt. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Gevaccineerden zijn niet gevrijwaard van het coronavirus, want van alle mensen die afgelopen week positief testten op corona, was 9 procent volledig gevaccineerd.

"Mensen vinden testen vervelend. Dat begrijp ik, maar het helpt ons om zicht te hebben op het virus", legt Koopmans uit op Radio Rijnmond. Ze raadt mensen die op vakantie zijn geweest of op een feest waar besmettingen zijn vastgesteld, om zich alsnog te laten testen. Ook al hebben ze zelf geen klachten.

"We zijn allemaal klaar met het virus, maar omgekeerd is het virus dat nog niet met ons. Het is heel vervelend, maar het hoort bij de fase waar we nu in zitten. De terrassen zitten vol, mensen kunnen uiteten; maar dat moet nog wel met beperkingen. Als we dat met z'n allen volhouden, gaat het goed komen."

Koopmans benadrukt dat de vaccins beschermen tegen ernstig ziek worden, ook bij de deltavariant. "Maar het tweede punt is het verminderen van de verspreiding en dat doen de vaccins niet volledig. Dat wisten we al, maar voor de deltavariant is dat zelfs nog iets minder. Dat is een reden om nu te zeggen dat we er rekening mee moeten houden. We willen het aantal besmettingen omlaag hebben. De oproep is dan ook: laat je testen bij twijfel, ook als je gevaccineerd bent."