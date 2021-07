Slapen in bijzondere architectonische objecten in Rotterdam: 'Het zijn een soort tiny houses, maar dan éxtra tiny'

"Het lijkt wel een klein attractieparkje", zegt verslaggever Floortje van Gameren als ze over het terrein van Culture Campsite bij de Rotterdamse Schiehaven loopt. Er staan twaalf kleine huisjes in allerlei vormen, waar mensen in kunnen verblijven. "Een soort tiny houses, maar dan extra tiny", zegt Thijs Masthoff, één van de initiatiefnemers. "Een inspiratiebron voor de tiny house-beweging denk ik, dat je nóg kleiner kunt wonen."

Een zeshoekig bouwwerk, wagentjes of een cirkelvormig huisje: geen enkele slaapplek is hetzelfde. Elk huisje heeft ook plek om buiten te zitten. Op het terrein is ook een sanitairgebouw en een ruimte om de afwas te doen. "Zoals een echte camping hebben we alles wat een camping nodig heeft - behalve de tenten", zegt Masthoff.

De Rotterdammer omschrijft de huisjes zelf als 'kleinschalige architectonische objecten'. Een kunstzinnige camping in feite. De ontwerpen hebben te maken met architectuur of met bepaalde vormgeving. De vier initiatiefnemers hebben dan ook allemaal een link met de culturele sector; ze zijn zelf ontwerper of architect. Een deel van de huisjes is zelfs ontworpen door de initiatiefnemers of is gemaakt door bevriende kunstenaars.

"We proberen elk jaar ook één of twee huisjes weg te halen en er iets nieuws neer te zetten, zodat het zich blijft ontwikkelen. Naast dat je in een tof object slaapt, is het ook een toffe belevenis. Het is een verlenging van je bezoek aan de stad. Deze ervaring erbij maakt het extra uniek."

Deze hele week gaan we langs op bijzondere logeerplekjes in de regio. Bekijk hieronder de reportages over het slapen in een molen in Arkel of overnachten in een wijnvat in Simonshaven: