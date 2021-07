Politie over golf aan straatroven in Beverwaard: 'Mensen moeten ons helpen, want deze gasten hebben die buurt in hun zak'

"Mensen durven niks over die jongens te zeggen. Zo bang zijn ze voor die groep", zegt een woordvoerder van de politie in Rotterdam. "Maar wij willen laten zien dat we die gasten ook aanpakken." Volgens de politie is er de afgelopen maanden sprake van een ware straatrovengolf in de Beverwaard in Rotterdam. En in sommige gevallen wordt vuurwapengeweld daarbij niet geschuwd.

Het gaat om zeker vijf tot tien straatroven sinds april van dit jaar. "We hebben het idee dat het er meer zijn, maar mensen durven geen aangifte te doen", aldus een woordvoerder. In de zaak zijn al zes minderjarigen opgepakt.

Dat mensen geen aangifte doen, heeft volgens de politie twee oorzaken. Niet alleen zijn de daders bereid om geweld te gebruiken, in de meeste gevallen gaat er ook door het slachtoffer iets aan vooraf dat niet door de beugel kan. "Via sociale media zoeken de daders contact met mensen die iets willen kopen of verkopen, zoals lachgas, softdrugs of dure kleding", zegt de politie. "Vaak hebben de slachtoffers het idee dat zij zelf heel erg in de problemen komen met justitie als ze naar de politie stappen. Maar een verdachte van een gewelddadige straatroof pakken we veel liever op."

De zes verdachten die eerder zijn opgepakt zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. Ze komen allemaal uit de Beverwaard. De meest opmerkelijke beroving was op 9 mei op de Houdringeweg. Daarbij werd ook geschoten. De twee verdachten die na deze beroving werden opgepakt zitten nog vast. Van de andere vier verdachten is dat niet duidelijk.

'Mensen durven vaak niets te zeggen'

Uit de omgeving komt weinig medewerking om meer verdachten op te sporen, laat de politie verder weten. "Mensen durven vaak ook niets te zeggen over die jongens. Je zag bij de beroving op de Houdringeweg dat ze ook bereid zijn om vuurwapens te gebruiken. Die jongens hebben op een of andere manier die buurt in hun zak. Daarom willen we ook met dit onderzoek laten zien dat we hier iets aan willen doen."

Daarnaast waarschuwt de politie ook nog voor de werkwijze van de jongeren via sociale media. "Als je een aanbod krijgt om iets te kopen of te verkopen en het ziet eruit alsof het te mooi is om waar te zijn, dan is het ook te mooi. Let daarop, voordat je iets afspreekt."