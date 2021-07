Topadvocaat Gerard Spong staat Krimpense LHBTI-activist bij in zaak tegen predikant Mieraskerk

Activist Leon Houtzager uit Krimpen aan den IJssel heeft topadvocaat Gerard Spong in de arm genomen in de zaak tegen dominee Anthonie Kort uit het dorp. Houtzager deed eerder aangifte tegen de predikant, vanwege het aanzetten tot haat tegen homoseksuelen.

De dominee van de Mieraskerk schreef vorig jaar in een brief aan het gemeentebestuur dat het coronavirus deels op de samenleving wordt afgeroepen door de acceptatie van homoseksualiteit in onze samenleving. De Krimpenaar deed daarna aangifte in deze zaak van discriminatie, groepsbelediging en haatzaaien door dominee Kort.

Schrijfactie

Honderden mensen demonstreerden in maart tegen de Krimpense predikant. Tijdens de demonstratie overhandigden de demonstranten brieven aan burgemeester Martijn Vroom, met daarin hun persoonlijke verhalen. De Youtubeserie #BOOS van Vlaardinger Tim Hofman over de uitspraken van de Krimpense predikant Anthonie Kort om homo's te verbannen, was aanleiding voor COC Rotterdam om eind februari een schrijfactie te organiseren. Daar gaven tientallen mensen gehoor aan.

"We gaan ons inzetten om Krimpen voor iedereen een veilige gemeente te laten zijn", zei Vroom destijds. "Het mag niet zo zijn dat om wat je gelooft, om welke kleur je hebt of wat voor gender, je daardoor niet volwaardig mee kan doen in deze samenleving. Dat kan niet."

Justitie oordeelde uiteindelijk dat er sprake was van de vrijheid van godsdienst en besloot Kort niet te vervolgen. Volgens advocaat Spong zijn er echter genoeg aanknopingspunten om het besluit van het Openbaar Ministerie aan te vechten. Ook vindt Spong dat de toetsing van dit soort zaken ook tegen het licht moet worden gehouden. Die regels zijn nu twintig jaar oud.

De raadkamerzitting is op 28 juli. "Als ik in het gelijk wordt gesteld, dan zou dat een enorme verandering voor Nederland betekenen. Dan kunnen we het haatzaaien vanuit dominees richting LHBTI's echt stopzetten."