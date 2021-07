Nachtelijke wandelaar redt egeltje van verstikkingsdood door plastic ijsbeker

Een triest gezicht in Vlaardingen, afgelopen nacht. Een voorbijganger keek verbaasd op toen hij een ijsbeker met deksel zag rondrennen over de Pieter Steynstraat. Het bleek een egeltje dat met zijn snuit vastzat in de plastic kraag en niet meer zelf los kon komen.

De lege ijsbeker was niet in de prullenbak gegooid, maar op straat. Daardoor kon het dier verstrikt raken in de beker. De voorbijganger is voorzichtig naar het egeltje toegegaan en kon het uiteindelijk bevrijden. Daarna heeft het dier zijn weg kunnen vervolgen.

McFlurry-egel

Deze egel in Vlaardingen bracht het er in ieder geval een stuk beter af dan een van zijn soortgenoten. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft een zogeheten McFlurry-egel in de collectie 'Dode dieren met een verhaal'. Dat beestje kwam in mei 2007 om het leven in Rotterdam-IJsselmonde, doordat 'ie vast kwam te zitten in de plastic kraag van een McFlurry-bakje. Fastfoodketen McDonalds heeft sinds vorig jaar de verpakking van het ijsje aangepast om dit soort ongelukken te voorkomen.