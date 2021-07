Rotterdamse uitvinding Fibby moet kinderen redden van verdrinkingsdood

Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt. Dit cijfer daalde jaarlijks, onder meer door betere zwemlessen en maatregelen in zwemplassen. Maar van die daling is de laatste jaren geen sprake meer. De artsen vrezen nu zelfs voor een stijging, omdat kinderen door het coronavirus achterlopen met zwemlessen.

Van der Spek riep om die reden samen met de Dutch Don't Drown Foundation Fibby in het leven. Hugo kwam op het idee door de schoonmoeder van zijn broer. Als uitvinder tipte zij hem over een zwemhulpmiddel. Haar dochter weigerde opblaasbandjes om de armen te dragen en zij had ooit een o zo handig rugzakmodel op de kop weten te tikken. "Eureka", dacht Hugo, die af en toe met een hartverzakking aan de kant van de Reeuwijkse Plassen zat als zijn jonge kinderen Mees en Jip, nog voor de leeftijd dat ze aan zwemlessen beginnen, aan het spelen waren.

Van der Spek met een van zijn kinderen | Foto: Rijnmond

Watertrappelen

Met de ervaring die Hugo op heeft gedaan bij innovatieve start-ups, heeft hij Fibby ontwikkeld. Geheel volgens de tip van schoonmoeder-op-afstand-lief, naar een soort rugzakmodel. Op een zwemvestje van neopreen (hetzelfde spul als waar wetsuits van gemaakt worden) zit Fibby vastgemaakt. De truc zit 'm in het kantelpunt. Daar heeft Hugo dan ook wijselijk patent op aangevraagd.

Zodra een kind in het water zou vallen, kantelt Fibby. Daarmee duwt hij een jong kind in een natuurlijke zwemhouding, rechtop in het water en met het hoofd boven water. Instinctief gaat een kind, zelfs al op de jonge leeftijd van bijvoorbeeld 2 jaar, vervolgens watertrappelen. Samen met de Dutch Don't Drown Foundation is een bijbehorende lesmethode ontwikkeld om een kind vervolgens te leren de kant te bereiken. "Je hoeft de kinderen dan alleen maar te leren om met hun handen water te verplaatsen naar hun oksels. Zo kunnen ze zich voortbewegen in het water." Hugo stelt ons gerust: "Dat hebben ze niet in saaie stof gegoten waar je badmeester voor moet zijn. Het zijn leuke instructiefilmpjes geworden die zijn opgenomen met een kinderactrice die ook in de Efteling staat."

"Ik verwacht van ouders dat als ze bij het water zijn, ze altijd dicht bij hun kind zijn. Dat is bij Fibby niet anders", legt Van er Spek uit. Maar waar bandjes vaak in de weg zitten, is dat bij Fibby een stuk minder het geval. "We hebben dit hulpmiddel erg getest en ouders laten weten erg tevreden te zijn, omdat Fibby wel een stuk makkelijker en lekkerder zit dan bandjes."

Hugo van der Spek | Foto: Rijnmond

Verdrinkingen terugdringen

Zondag is het World Drowning Prevention Day. Landelijk maar ook internationaal wordt dan aandacht gevraagd voor het probleem van verdrinking bij kinderen. Jan Rijpstra, voorzitter van de Dutch Don't Drown Foundation én voorzitter van de Nationale Raad Zwemveiligheid, noemt Fibby in ieder geval een geweldige uitvinding. "Ik ben ervan overtuigd dat deze ontwikkeling een grote bijdrage gaat leveren om het aantal verdrinkingen terug te dringen. Zowel hier in Nederland, als wereldwijd."

Wat nu nog rest, is geld inzamelen om Fibby ook daadwerkelijk op de markt te brengen. Daarvoor is een crowdfundingsactie opgezet. "We nemen het sowieso in productie", zegt Van der Spek. "Maar daarvoor is wel geld nodig. Mensen kunnen mensen nu Fibby alvast bestellen tegen een flinke korting. Als dat genoeg gebeurt, kan ik de productie gaan bekostigen. Ik heb 15 duizend euro nodig en daar zit ik bijna tegenaan. Maar eigenlijk gaat het om veel meer geld, want dit is iets wat langzaam in het Nederlandse straatbeeld - of waterbeeld - moet verschijnen, waardoor het groter wordt."

De prijs in die voorverkoop ligt rond de vijftig euro. Een opa die dinsdag met zijn kleinkind bij de Kralingse Plas zit, zegt dat er wel voor over te hebben. "Als het wat drukker is hier, herken je je eigen kleinkind bijna niet. Ik vind veiligheidshulpmiddelen in het water heel belangrijk." Een deel van het aankoopbedrag gaat bovendien naar waterveiligheidsprojecten van de stichting in landen waar kinderen anders nooit zwemlessen zouden krijgen, zodat ook daar Fibby ingezet kan worden om kinderen 'waterveilig' te maken.