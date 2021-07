Honderden bezoekers, patiënten en personeel Oogziekenhuis geëvacueerd wegens brand in kelder

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het om een brand in een kartoncontainer in de kelder. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ligt de eerste prioriteit bij het evacueren van de mensen in het ziekenhuis. Meerdere ambulances waren al snel ter plaatse om die mensen op te vangen en te controleren. Daarnaast waren er tenminste twee tankautospuiten ingeschakeld.

Volgens oogarts en (oog)getuige Tjeerd de Faber verliep de ontruiming van het ziekenhuis zonder problemen. "Het was wel even schrikken", zegt hij. "Via vier verschillende uitgangen hebben we mensen naar buiten gebracht, maar je zit ook met mensen die al geopereerd worden. Je kan iemand die onder narcose is niet zomaar naar buiten rollen, maar dat is allemaal goed gegaan."

Patiënten van het Oogziekenhuis zitten buiten na de ontruiming | Foto: Rijnmond

Omstreeks 16.40 kwam de melding dat de brand geblust was. Voordat de mensen op straat het ziekenhuis weer in kunnen moet het pand eerst geventileerd worden. Naar verwachting kan men om 18.00 uur het ziekenhuis weer in. Of de spoedoperaties vanavond nog doorgaan is niet zeker. "Daarvoor moet de brandweer eerst groen licht geven", zegt de Faber.