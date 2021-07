Oogziekenhuis ontruimd wegens brand in kelder, tientallen mensen op straat

Bij het Oogziekenhuis aan de Schiedamse Vest in Rotterdam staan tientallen mensen op straat doordat er een brand in de kelder woedt. Omdat het ventilatiesysteem veel rook door het ziekenhuis blaast worden patiënten en medewerkers geëvacueerd, waaronder mensen die geopereerd werden.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het om een brand in een kartoncontainer in de kelder. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. De woordvoerder bevestigt dat de prioriteit op dit moment bij het evacueren van de mensen in het ziekenhuis ligt.

Meerdere ambulances zijn ter plaatsen om die mensen op te vangen en te controleren. Daarnaast is op beelden te zien dat er tenminste twee tankautospuiten zijn ingeschakeld.