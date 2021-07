Jørgensen eindelijk vertrokken bij Feyenoord, komst Trauner dichterbij

Kasimpasa heeft Feyenoord verlost van Nicolai Jørgensen. De 30-jarige Deense spits is per direct vertrokken naar de nummer 14 van de Turkse competitie. Door zijn vertrek komt er bijna twee miljoen aan salaris vrij. Mede hierdoor is de komst van de Oostenrijkse verdediger Gernot Trauner weer een stap dichterbij gekomen.

In de zomer van 2016 kwam Jørgensen voor 3,5 miljoen euro over van FC Kopenhagen. In zijn debuutjaar maakte de spits indruk door 21 keer te scoren in het shirt van Feyenoord. Mede hierdoor werden de Rotterdammers voor het eerst sinds 18 jaar weer landskampioen.

Anderhalf jaar na het ondertekenen van zijn contract meldde Newcastle United zich voor Jørgensen. Toenmalig technisch directeur Martin van Geel wuifde een bod van 18 miljoen euro weg, omdat hij gokte dat de spits na het WK meer waard zou worden. Ook vond Van Geel het een slecht signaal richting de achterban om middenin het seizoen de aanvalsleider te verkopen.

Mislukt WK

Het WK werd een fiasco voor Jørgensen. Hij begon als eerste spits, maar eindigde in Rusland als derde spits van Denemarken. In de achtste finale tegen Kroatië miste hij de beslissende strafschop.

Hoewel niemand in de Kuip meer de Jørgensen zag uit z'n eerste seizoen beloonde technisch directeur Sjaak Troost hem met een opgewaardeerd contract. De Deen verdiende zo'n 1,8 miljoen euro. Geen moment maakte hij die loonsverhoging waar bij Feyenoord. Jørgensen was vooral aan het kwakkelen met meerdere blessures. In Rotterdam plaatste men bovendien vraagtekens bij de professionaliteit van de Deen, die regelmatig met de ziel onder z'n arm rondliep op de club. Ook een prachtige steunbetuiging van de supporters bij de woning van zijn gezin bracht hem niet het heilige vuur.

Aan het begin van dit seizoen liet Jørgensen weten dat hij weg wilde bij Feyenoord en dat hij kampte met een gebrek aan motivatie. Trainer Arne Slot was duidelijk en hield hem buiten de selectie. Ook Gaziantepspor was geïnteresseerd in de Deen, maar omdat die club op de Syrische grens ligt ging de voorkeur uit naar Kasimpasa.

Inmiddels komt de transfer van Gernot Trauner steeds dichterbij. LASK Linz heeft met Dario Maresic al een vervanger gehaald voor hun aanvoerder. Trauner moet nog wel medisch gekeurd worden in Rotterdam.