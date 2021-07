Slot waakt voor onderschatting tegen FC Drita: 'Ook Oranje wint niet dik van kleine landen'

In het Fadil Vokrri Stadium begint Feyenoord donderdagavond om 21.00 uur aan haar Europese campagne. Tegenstander is het kleine FC Drita uit Kosovo. Een ploeg met goede buitenspelers en een behendige linkermiddenvelder meent Slot.

"Ze spelen verzorgd voetbal, maar ze zetten niet heel hoog druk op de tegenstander. Vanuit balverovering proberen ze er snel uit te komen. En als ze de bal hebben proberen ze door middel van gestructureerd voetbal tot kansen te komen. Daar hebben ze ook de kwaliteiten voor."

Met AZ verloor Slot al eens in de voorronde van de Europa League van Kairat Almaty. "Iedereen vond het schandalig dat wij daarvan verloren", herinnert Slot zich. "We hebben ook een keer drie voorrondes overleefd. Al ging dat minder makkelijk dan dat de uitslagen doen vermoeden. Het is zichtbaar in het hedendaagse internationale voetbal. Ook als ons nationale team tegen kleine landen speelt, winnen ze niet meer heel dik."

Talenten

Slot is met 21 spelers afgereisd naar Kosovo, inclusief Luis Sinisterra die afgelopen weekend nog geblesseerd uitviel tegen Werder Bremen. In zijn selectie is plaats voor Lennard Hartjes en Antoni Milambo, die bij een invalbeurt de jongste debutant in de geschiedenis van Feyenoord kan worden. Maar als Slot hem in laat vallen, is dat niet om dat record te vestigen. "De jonge jongens zijn volwaardig lid van selectie. Dus ze kunnen er in komen, maar wel op basis van dat ze iets toevoegen. Niet omdat ze jong zijn."

Slot heeft nog altijd geen keuze gemaakt wie er dit seizoen aanvoerder is. Tegen FC Drita draagt Leroy Fer de aanvoerdersband. "Ik wacht nog even met m'n keuze, omdat de selectie nog niet helemaal af is. We krijgen er nog jongens bij. Ik geef mezelf nog even de tijd om de exacte hiërarchie van de groep te leren kennen. Nu kies ik er nog voor om Leroy Fer aanvoerder te houden. Zoals het al was, als Steven Berghuis er niet bij was."

FC Drita - Feyenoord begint donderdagavond om 21.00 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond. Onze uitzending begint om 20.00 uur.