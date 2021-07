Douane onderschept bijna drie ton cocaïne in Rotterdamse haven in slechts 24 uur

Het was een drukke dag voor de Douane in de Rotterdamse haven. In 24 uur werden tijdens diverse controles vier partijen cocaïne onderschept. Het gaat in totaal om 2807 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 210 miljoen euro. De cocaïne zat onder meer verstopt tussen ladingen bananen, chips en jodium uit verschillende landen in Zuid-Amerika.

De eerste lading cocaïne werd dinsdag onderschept en woog zo'n 59 kilo. De cocaïne zat verstopt in een container uit Chili die was gevuld met jodium. De lading van de container was bestemd voor een bedrijf in Antwerpen.

De tweede lading werd kort daarna aangetroffen in een container met chips uit Ecuador, bestemd voor de Zuid-Hollandse plaats Rhoon. In die container werd 1451 kilo cocaïne aangetroffen tussen de chipszakken.

De twee resterende drugsvondsten vonden woensdag plaats. Allereerst onderschepte de Douane een container met noten uit Panama. In de container lag 457 kilo cocaïne verborgen. Ditmaal had de container als eindbestemming een bedrijf in Vlaardingen.

De laatste vondst werd later die middag gedaan, toen douaniers een hoeveelheid drugs aantroffen in een container met bananen uit Ecuador voor een Duits bedrijf. Het ging daarbij om 840 kilo cocaïne.

Alle drugs zijn onderzocht en vernietigd. De bedrijven voor wie de containers bestemd waren hebben volgens het team dat onderzoek doet naar drugshandel in de Rotterdamse haven, niets te maken met de drugs.