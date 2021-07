Toornstra heeft geleerd van Trencin: "Die onderschatting van toen is er nu niet meer"

Voorafgaand bekeken de spelers beelden van hun Kosovaarse opponent. Toornstra zag wel een aantal punten om rekening mee te houden. "Ze proberen te voetballen en zijn goed in de combinatie. In de omschakeling kunnen ze ook gevaarlijk zijn, dus we zijn op hen voorbereid. Het is moeilijk om het niveau in te schatten, omdat ik ze heb zien spelen tegen een tegenstander die ik ook niet ken."

In de aanloop naar het duel met FC Drita wordt vaak de wedstrijd tegen Trencin erbij gehaald, zo'n drie jaar geleden. Toen verloor Feyenoord kansloos met 4-0 tegen de bescheiden Slowaakse tegenstander. Toornstra was toen een van de spelers, die deze vernedering meemaakte. "Misschien dat er tegen Trencin onbewust wel sprake was van onderschatting. Anders verlies je niet met 4-0. Die onderschatting is er bij mij in elk geval niet meer. Daarvan heb ik wel geleerd. Ik heb het bij FC Utrecht ook meegemaakt. Je kunt je in iedere tegenstander verslikken. Aan ons de taak om dat niet te laten gebeuren."

Feyenoord-supporters in Kosovo

Naarmate de woensdag vorderde, kwamen steeds meer Feyenoord-supporters aan in Kosovo. Naar verwachting zullen er morgen meer dan honderd zijn, ook al mogen ze niet het stadion in. "Jammer", vindt Toornstra. "Helemaal als je zo'n lange reis maakt. Dan wil je graag in het stadion zitten. Helaas zijn de regels zo. Dat wisten de supporters ook, maar uiteraard heb je ze het liefste erbij. Maar ze stonden hier net al, dus dat voelt wel goed", zegt Toornstra lachend.

FC Drita-Feyenoord begint donderdagavond om 21.00 uur. Je volgt de wedstrijd uiteraard via Radio Rijnmond. Onze uitzending begint om 20.00 uur.