Sparta vraagt aan KNVB financiële vergoeding voor dubbelrol Fraser en wil evaluatie na WK-kwalificatie

Van Stee sprak woensdagochtend uitvoerig met Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma, de directeur en directeur topvoetbal van de KNVB. Volgens de technisch directeur van Sparta was het een goed gesprek en wacht de Kasteelclub op een akkoord van de voetbalbond. Ook sprak Van Stee met Louis van Gaal, die Fraser graag aan zijn staf wil toevoegen.

Sparta wil van de KNVB een vergoeding en duidelijkheid over hoeveel dagen zij hun hoofdtrainer af moeten staan aan het Nederlands elftal. Daarnaast heeft Van Stee gevraagd om rond 1 december de dubbelrol van Fraser te evalueren. Oranje speelt nog zeven WK-kwalificatiewedstrijden voor het WK in Qatar, waarvan de thuiswedstrijd tegen Noorwegen op 16 november de laatste is.

Evaluatie

"In principe zijn we het over de sportieve kant eens", vertelt Van Stee. "Maar laten we eerst eens kijken of het van beide kanten bevalt. Gaat Nederland zich wel kwalificeren voor het WK? En in welke hoedanigheid gaat Oranje verder in de Nations League? Hebben wij er last van? Hoe staat Sparta er überhaupt voor na een paar maanden? Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op kunnen geven."

Volgens een artikel in De Telegraaf zou Fraser de beoogde opvolger zijn van Louis van Gaal om hem op te volgen na het WK in Qatar. Fraser was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Volgens Van Stee is Sparta's trainer nog in gesprek met de KNVB. De verwachting is dat alles goed komt en dat de trainersstaf van Oranje straks uit voornamelijk Spartanen zal bestaan. Naast Fraser wordt Danny Blind zo goed als zeker de andere assistent-trainer. Van Stee: "Sparta is niet alleen een springplank voor jeugdige talentvolle spelers, maar ook voor trainers. Daar ben ik best trots op."