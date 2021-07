Het weer van vandaag: veel zon

Vandaag kunnen we genieten van een mooie zomerdag met veel zon en blijft het droog. Er waait een zwakke tot matige noordenwind en het wordt vanmiddag 22 of 23 graden. Vanavond schijnt eerst nog de zon, in de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het noorden toe. Het koelt af naar 14 graden. De noordoostenwind waait zwak tot aan zee matig.

Morgen begint de dag met wolkenvelden, in de loop van de ochtend komt de zon er goed doorheen. In de middag wordt het maximaal 23 graden. Er staat een matige noordoostenwind.

Vooruitzichten

Vanaf het weekend krijgen we te maken met een weersverandering. Op zaterdag neemt de bewolking vanui het zuiden toe en in de loop van de middag volgen regen- of onweersbuien. Op zondag is er af en toe zon met enkele regen- of onweersbuien. Het voelt benauwd aan en het wordt 20 tot 25 graden. Begin volgende week wisselen zon, bewolking en een enkele bui elkaar af. In de middag wordt het 20 tot 23 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 20 en 31 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 23,5 graden en de minimumtemperatuur 13,9 graden. Er valt gemiddeld 25,1 mm neerslag.