Slapen in Duitse bunker in trek: weekenden tot oktober volgeboekt

In de ruimte waar in de Tweede Wereldoorlog soldaten en technici zaten en alle telefoonverbindingen van de vesting Hoek van Holland bij elkaar kwamen, is nu een slaapkamer ingericht. De bunker beschikt over elektriciteit, stromend water, internet en afvoer. De ruimte van zo'n twintig vierkante meter heeft verder een keukentje en een kleine slaapkamer van waaruit je naar buiten kan kijken. Via een steile trap kom je in de grote slaapkamer beneden. "Die ruimte was de grootste uitdaging. Het is een kleine donkere ruimte, maar die hebben we heel aangenaam gemaakt."

Honderd dagen lang hebben mensen 'proefgeslapen' in de bunker. Zij konden van tevoren boeken en met dat geld is het interieur bekostigd. "We zijn nu over de helft van die proefslaapperiode, maar we krijgen veel goede reacties", zegt De Krom. "Het is echt een ervaring; je gaat hier anders weg dan je aankomt. Vooral die kamer beneden is een bijzondere ervaring, want daar is het muisstil. Je bent helemaal weg, terwijl je in Hoek van Holland altijd ergens wel geluid hoort. In de slaapkamer boven word je wakker met geluid van vogels, dus je kan kiezen."

De bunker | Foto: Rijnmond

Rijnmond nam deze week ook al een kijkje bij een molen, een wijnvat en diverse architectonische objecten waar geslapen kan worden. "Er zijn meer rare overnachtingsmogelijkheden, maar een bunker zoals in deze vorm is zeldzaam", zegt De Krom. "Het idee is om een heel netwerk langs de kust te maken, van bunkers waar mensen kunnen verblijven."