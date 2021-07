Huizenprijzen in Rotterdam sinds dip in 2013 bijna verdubbeld

Wie had gedacht dat het einde van de prijsstijging van koopwoningen inmiddels wel in zicht zou moeten zijn, komt bedrogen uit. De huizenprijzen in Rotterdam zijn ten opzichte van het tweede kwartaal in 2020 met 13,2 procent gestegen. Dit volgt het landelijke beeld, waar de huizen gemiddeld 13 procent duurder werden. Het gaat om de grootste stijging in een kwartaal in twintig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De huizenprijzen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Sindsdien zijn de prijzen alleen maar verder opgelopen, blijkt uit de cijfers. In Rotterdam gaat het om een prijsstijging van 91 procent ten opzichte van het tweede kwartaal in 2013. Dat is ver boven het landelijke gemiddelde van zo'n 64 procent. In de hele provincie Zuid-Holland stegen de prijzen met ruim 68 procent.

Wel wisselden in het tweede kwartaal van 2021 minder huizen van eigenaar dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om een daling van bijna 9 procent. In de andere drie grote steden werden wel meer woningtransacties geregistreerd.