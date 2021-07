Provincie Zuid-Holland kleurt donkerrood op Europese coronakaart

'Donkerrood' houdt in dat in de afgelopen twee weken meer dan vijfhonderd op de honderdduizend mensen positief hebben getest op het coronavirus. Ook wordt gekeken naar hoeveel procent van de afgenomen testen positief is. Naast Zuid-Holland zijn ook Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel nu donkerrood. De provincie Groningen was dat al bij de vorige update twee weken geleden.

Wat dit precies betekent voor mensen uit deze regio die op dit moment op vakantie zijn in het buitenland of nog op vakantie willen, is niet helemaal duidelijk. Hoewel ECDC-adviezen en kleurcodes niet bindend zijn, hebben EU-landen afgesproken ze zo veel mogelijk op te volgen. De donkerrode kleurcode kan voor landen aanleiding zijn om de toegangsregels voor Nederlanders aan te scherpen, maar Duitsland riep Nederland bijvoorbeeld vorige week al uit tot risicogebied toen alleen Groningen donkerrood kleurde.

Een land mag zijn eigen regels bepalen. De extra voorwaarden variëren - naast de testuitslag of het vaccinatiebewijs - van gezondheidsverklaringen tot quarantaine en daadwerkelijke inreisverboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeert reizigers via de website nederlandwereldwijd.nl over de regels per land.