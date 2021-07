Noodaggregaten op de weg; parallelbaan A15 tussen Charlois en Zuidplein dicht

Een vrachtwagen is donderdag rond het middaguur twee noodaggregaten verloren op de A15. De parallelrijbaan tussen Rotterdam-Charlois en Zuidplein is daardoor afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.

Hoe de vrachtwagen de apparaten kon verliezen, is nog niet duidelijk. Ook is nog onbekend wanneer de weg weer helemaal open kan. Door de klap is er namelijk ook diesel op de weg terecht gekomen. Dat moet eerst schoongemaakt worden voor de weg weer open kan, laat de politie weten.

Rijkswaterstaat zegt dat er ook een weginspecteur ter plaatse is om het asfalt te controleren. Wanneer de weg weer wordt vrijgegeven is niet bekend.

Verkeer wordt vanaf Rotterdam-Heijplaat omgeleid.