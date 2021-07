Last van muggen? Sla 'm plat en maak een foto

Zit je onder de muggenbulten? Of heb je net nog een mug platgeslagen? Neem een foto en stuur 'm naar de Mosquito Alert App. Het Erasmus MC in Rotterdam leidt een onderzoek om de broedplaatsen van ziekteverwekkende muggen te achterhalen. De foto's komen daar goed bij van pas. Europese onderzoekers hopen op deze manier de verspreiding van muggen beter in kaart te brengen en te voorspellen welke gebieden in binnen- en buitenland risicogebieden zijn.

Hoe meer foto's, des te beter, is het credo van de onderzoekers. De app werd al succesvol gelanceerd in Spanje: daar stuurden burgers meer dan achttienduizend foto's in, waardoor de onderzoekers de verspreiding van de Aziatische tijgermug nauwkeurig in kaart konden brengen.

Ook de 'normale mug' in Nederland kan tropische ziekten overbrengen. Zo liepen vorig jaar nog meerdere mensen buiten de regio het westnijlvirus op na een muggenbeet. Ook wordt de kans op andere tropische infectieziektes door klimaatverandering in Nederland steeds groter. "Het is een kwestie van tijd dat ziekten als malaria hier komen. Over een jaar of tien kan het zo zijn dat het slapen onder een klamboe heel normaal is geworden", zegt Maarten Hoek van het Erasmus MC. Hij is programmamanager van het onderzoek in Nederland.

'Niet te hard slaan'

Volgens hem moeten we de muggen niet al te hard doodslaan, omdat ze dan niet meer herkenbaar zijn. De foto's worden door een eerste deskundige bekeken. Als het een speciale mug blijkt te zijn, checkt een tweede persoon of dit klopt. Ook foto's van muggenbulten kunnen nuttig zijn, maar daaraan is niet te zien welke mug geprikt heeft.

De app is inmiddels actief in zeventien landen. Het succes in Spanje zet inmiddels ook door naar landen als Hongarije en Italië. "Mensen vinden het blijkbaar ook erg leuk om mee te doen aan dit onderzoek", zegt Hoek.