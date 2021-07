Geld stroomt binnen: mensen steunen massaal rechtszaak tegen dominee Mieraskerk in Krimpen

Houtzagers streefbedrag was 5 duizend euro, maar die grens is na 24 uur al ruimschoots overschreden. Inmiddels hebben 2700 mensen geld gedoneerd. "Wat we veel zien, is dat mensen het symbolische bedrag van zes euro doneren. Dat is een verwijzing naar artikel 6 van de Grondwet, die staat voor de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging", legt Houtzager uit. Homorechtenbeweging COC Nederland zette de crowdfundingsactie 'Tikkie voor Leon' op touw en beheert het donatiegeld.

Houtzager dacht ook aan het scenario dat hij het beoogde bedrag van 5 duizend euro niet zou halen. "Achteraf was dat niet nodig, maar ik had rekening gehouden dat ik zelf bij moest leggen. De actie gaat zo hard."

Ook BN'ers steunen Houtzager in zijn strijd tegen de dominee van de Mieraskerk. Zo kan hij rekening op televisiepresentator Tim Hofman, politicus Frits Huffnagel en Tweede Kamerleden. "Een aantal van die leden was bij de demonstratie van afgelopen maart tegen dominee Kort. Sommige politici constateren dat er iets scheef gaat en vinden dat de politiek hiernaar moet kijken. Ook vragen ze zich bijvoorbeeld af waarom het niet lukt om dit soort dominees te veroordelen. We mogen komen praten bij hen", zegt Houtzager.

Regenbooggelden

Houtzager ontdekte dat gemeenten zogenoemde regenbooggelden krijgen om aandacht te besteden aan LHTBI. Volgens hem gaan die bedragen alleen naar de vijftig grootste steden en niet naar de kleinere gemeenten.

Mocht na de rechtszaak geld overblijven, dan gaat dat bedrag naar de LHBTI-acceptatie in de biblebelt. "Dominee Kort is één voorbeeld, maar er zijn meerdere plekken waar dit speelt", zegt Houtzager, die in Krimpen aan den IJssel is opgegroeid. Hij ziet de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. "Als het Spong niet lukt, dan weet ik het ook niet meer."

Justitie besloot eerder om de dominee niet te vervolgen. Ze vindt dat zijn uitspraken vallen onder de vrijheid van godsdienst. Daarom buigt het gerechtshof zich eerst over de vraag of dominee Kort alsnog moet worden vervolgd. Die zaak speelt op woensdag 28 juli. De crowdfundingsactie voor Houtzager loopt tot 31 augustus.