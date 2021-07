Deze machine zorgt voor veel minder stikstofuitstoot door in de stal urine van koeienmest te scheiden

Ze hebben een nieuwe techniek ontwikkeld zodat de stikstofuitstoot van melkveehouderijen met wel zeventig procent afneemt. Boer Ad uit Bleskensgraaf heeft de machines van het bedrijf op zijn boerderij.

Het komt erop neer dat de mest en urine van de koeien worden gescheiden. Dat moet omdat er veel stikstof vrijkomt als de poep en de pies langer dan twee uur samen op de grond liggen. Apparaten buiten de stal zuigen de ammoniak de vrij komt in de stal weg. De mest die overblijft om over het veld uit te rijden, stoot veel minder CO2 uit.

'Koeien horen hem aankomen'

Boer Ad van den Berg is enthousiast over de mestmachines. "Ik hou van innovaties en dit helpt ons weer een stapje in de juiste richting. We zijn goed bezig in Nederland en dat moet zo blijven dus ik werk graag mee met het uitproberen van nieuwe machines of technieken om te verduurzamen."

Het systeem staat nu ruim een jaar in de stal van Ad en alles werkt goed. "Ik ben tevreden over hoe het werkt en zou het alle boeren aanraden. Het is namelijk ook heel fijn dat je weinig aanpassingen hoeft te doen aan je boerderij. De apparaten werken gewoon in bestaande stallen. Daarbij is het aan te passen voor elke grote. Het maakt dus niet uit of je een groot of klein melkveebedrijf hebt."

Ad wijst naar de machine die alle poep opruimt en zegt: "De koeien schrikken ook niet van de collector. De machine maakt elke dag op vaste tijden zijn rondje. Ook maakt 'ie geluid, dus de koeien horen hem aankomen en gaan dan rustig aan de kant. De koeien waren er snel aan gewend en ervaren er geen stress van."