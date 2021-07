Geen taart, wél een walnoot bij geboorte van de bedreigde apensoort in Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp is een witkruinmangabey geboren. Het jong drinkt goed en moeder Caspar houdt de kleine nog dicht bij haar, zo laat de Rotterdamse dierentuin weten.

Vorig jaar arriveerde vader Oda van het jong in Diergaarde Blijdorp. De witkruinmangabey wordt in het wild bedreigd vanwege de jacht en krimp van zijn leefgebied. De apensoort komt in West-Afrika voor.

De geboorte van het jong werd door de witkruinmangabeys 'gevierd'. Niet met een taart, maar met een walnoot waar moeder witkruinmangabey lekker aan zat te knabbelen.

Het kleintje heeft nog geen naam. Het mag wel al naar buiten, met de rest van de witkruinmangabeys.

Kijk hieronder naar de eerste beelden van de witkruinmangabey: