Feyenoord begint de Europese jacht in Kosovo, mis niets van het duel met FC Drita op Radio Rijnmond

Ruim honderd supporters zijn in Kosovo aanwezig om Feyenoord te ondersteunen. Voor wie geen kaartje bemachtigd heeft, begint Radio Rijnmond Sport om 20:00 uur. Bart Nolles presenteert de uitzending, met naast hem onze vaste Feyenoord-watcher en analist Sinclair Bischop. Dennis van Eersel reisde eerder deze week al naar Kosovo en verzorgt donderdagavond het live commentaar bij FC Drita-Feyenoord.

Feyenoord-trainer Arne Slot liet woensdagavond al zijn licht schijnen op de Kosovaarse tegenstander. "Ze spelen verzorgd voetbal, maar ze zetten niet heel hoog druk op de tegenstander", aldus Slot. "Vanuit balverovering proberen ze er snel uit te komen. En als ze de bal hebben proberen ze door middel van gestructureerd voetbal tot kansen te komen. Daar hebben ze ook de kwaliteiten voor."

Middenvelder Jens Toornstra keek voorafgaand aan het duel van donderdagavond nog eens terug op misschien wel de pijnlijkste Europese nederlaag van Feyenoord deze eeuw: de 4-0 vernedering tegen AS Trencin, in augustus 2018. Toornstra heeft er van geleerd, vertelde hij. "Die onderschatting is er bij mij niet meer."

Allemaal leuk en aardig, die Conference League. Maar hoe werkt het nou allemaal precies? Lees hier alles over het nieuwe Europese toernooi rustig nog een keer helemaal na.

Wat verwacht jij van FC Drita-Feyenoord? Laat het vast weten in de reacties en praat mee! Later vandaag verschijnt er ook nog een liveblog rond de wedstrijd in dit bericht.