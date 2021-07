Turnster Naomi Visser (19) mag definitief niet naar de Olympische Spelen: 'Na negen negatieve tests had ik toch wel goede hoop'

Eigenlijk zou Visser samen met de Nederlandse turnploeg vorige week al naar Japan afreizen. Maar een positieve test gooide vorige week zondag roet in eten. "Ik testte positief omdat ik in april corona heb gehad, daardoor zitten er nog wat oude virusdeeltjes in mijn lichaam", vertelt Visser op Radio Rijnmond.

De Papendrechtse stelde zich in op de 'tweede optie', een vertrek deze donderdag. Negen nieuwe negatieve testen na haar positieve test van vorige week zondag gaven Visser 'goede hoop'. "Je moet sowieso zeven negatieve testen hebben om Japan in te kunnen en daar moeten we elke dag weer testen. Als er een test positief is moet je daar tien dagen in quarantaine. Als je recent corona hebt gehad schijn je elke dag nog positief te kunnen testen, dus dat maakt het moeilijk in te schatten."

Zuur en moeilijk

Dat risico vond gymnastiekbond KNGU te groot. En dus bleef Visser deze donderdag definitief thuis. "Het is wel een beetje dubbel natuurlijk, na negen negatieve tests had ik toch wel de hoop daarheen te mogen. Maar ze vinden het risico toch te groot. Dan is het aan hen."

Visser noemt het 'zuur en moeilijk', dat ze haar Olympische debuut in ieder geval nog drie jaar uit moet stellen. De komende weken gaat ze haar teamgenoten van de turnploeg vanachter de tv supporten. "Ik hoop dat het team het goed doet. Maar ik had het graag anders gezien ja."