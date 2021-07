Honderden platenhoezen met steden in het OMI: 'Rotterdam wint hiermee met 10-0 van Amsterdam'

Liedjes over grote steden zijn er vermoedelijk in de duizenden. In het verlengde daarvan zijn er ook veel platenhoezen met de stad als inspiratiebron. Op veel platenhoezen staan prachtige gebouwen. Dat trok de aandacht van de Rotterdamse journalist en schrijver Paul Groenendijk die een tentoonstelling en een boek heeft gemaakt van honderden platenhoezen.

Groenendijk is afgestudeerd als architect. Het is dan ook geen wonder dat dit thema hem zo trekt. "De muziek is bijzaak, de architectuur is de hoofdzaak", zegt hij. "Ik kijk alleen nog maar naar de hoes. Wat erin zit, interesseert me eigenlijk niet."

Op een gegeven moment vond Groenendijk een lp-hoes met een stoel van de Frans-Zwitserse architect Le Corbusier. "In zo'n stoel zit ik graag. Op de hoes stond ook een dame, maar het ging me echt om de stoel. Ergens in mijn brein kwam er een connectie dat het allemaal met elkaar verband hield." Die allereerste hoes inspireerde Groenendijk om zijn tentoonstelling 'SONIC Architecture' te maken. "Dit is uiteindelijk uit de hand gelopen tot honderden hoezen."

'We winnen van Amsterdam'

De tentoonstelling bestaat vrijwel geheel uit de eigen collectie van Groenendijk. "Het is een raar coronaverhaal, maar ik kon bijna niks lenen en nergens heen. Het was handiger om iets te kopen dan af te reizen naar een bevriende verzamelaar in Groningen."

Er is een aantal thema's in de verzameling platenhoezen; Groenendijk heeft New York onderverdeeld in bijvoorbeeld de skyline en de Brooklyn Bridge. Rotterdam speelt een prominente rol in de expositie. "Samen met Roland Vonk, van wie ik veel geleend heb, hebben we meer dan zestig lp-hoezen met Rotterdam als onderwerp. We hebben geen verklaring waarom Rotterdam er zo vaak op staat, maar we winnen hiermee met 10-0 van Amsterdam", duidt Groenendijk.

Blaak

Zo staat Blaak op een platenhoes. "Dat is bizar, want het is voor veel mensen niet de mooiste straat van Rotterdam. Wat ook grappig is, is dat er veel religieus repertoire is. Dat zou ik vroeger nooit gekocht hebben. Het Pelgrims Zangkoor van IJsselmonde heeft bijvoorbeeld een zangserie met allemaal Rotterdamse bruggen. Echt prachtig!"

De tentoonstelling 'SONIC Architecture' is tot en met zondag 19 september te zien in het OMI (Office for Metropolitan Information) in de Schietbaanstraat in Rotterdam. Je kunt er wekelijks van donderdag tot en met zondag terecht.