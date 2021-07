Dit zeggen Dick Advocaat en andere ervaringsdeskundigen over dubbelrol van Henk Fraser bij Sparta en Oranje

Aan het eind van de jaren '80 en begin jaren '90 was Advocaat trainer bij Haarlem en SVV uit Schiedam. In die periode combineerde hij zijn functie met die van assistent-bondscoach. Dat was volgens De Kleine Generaal geen probleem. "Het is goed te doen om die functie te combineren. Het is ook maar voor een korte periode dat Fraser steeds weg is." Daarmee doelt Advocaat op de lengte van de interlandbreaks, die doorgaans rond de tien dagen ligt.

Advocaat, die in zijn lange carrière ook Feyenoord en Sparta coachte, ziet de combifunctie voor Fraser wel zitten. "Het is voor hem toch een enorme uitdaging om met Van Gaal en Blind te werken." Maar Advocaat ziet ook voordelen voor zijn huidige werkgever Sparta. "Ook voor de club Sparta is het goed, het zegt namelijk wel wat dat de trainer van Sparta voor deze functie wordt benaderd."

Overnemen van trainingen

Nu de KNVB en Louis van Gaal akkoord zijn over zijn derde termijn als bondscoach is Henk Fraser, naast oud-Spartaan Danny Blind, de beoogde nieuwe assistent. Sparta heeft aangegeven financieel gecompenseerd te willen worden voor de dubbelrol van Henk Fraser. Daarnaast wil technisch directeur Henk van Stee na zeven WK-kwalificatiewedstrijden een evaluatiemoment met de KNVB.

Het overnemen van trainingen tijdens de afwezigheid van Fraser is volgens Advocaat ook geen probleem. "De trainingen neem je door met je assistenten, zodat zij het overnemen als hij weg is. Dat moet ook geen problemen opleveren." En Dick Advocaat kan het weten. Hij combineerde ooit ook de functies van bondscoach van België en hoofdtrainer van AZ.

Dick Advocaat, hier als assistent van bondscoach Rinus Michels. | Foto: Rob Bogaerts, Nationaal Archief/Anefo

Michel Langerak speelde in 1991 onder Dick Advocaat bij SVV/Dordrecht'90. Hoewel de twee maar kort samenwerkten, Advocaat stapte op na aanvaringen met voorzitter Kees den Braven en Langerak werd verhuurd aan VVV, weet Langerak nog wel dat het op zich geen probleem was dat de trainer er even niet was. "Het ligt ook aan de professionaliteit van de spelers zelf. Henk Fraser heeft daarnaast een prima staf om zich heen die dat over kunnen nemen. Ze maken met z'n allen een planning en iedere trainer heeft zijn taken, dus dat hoeft geen enkel probleem te zijn. Al speler heb ik dat zelf ook nooit zo ervaren. Als ik me verplaats in de trainer zelf, dan begrijp ik dat hij de kans aangrijpt."

Joop Hiele werkte met Advocaat samen bij SVV én het Nederlands Elftal. Voor de oud-doelman was dat soms best onwennig. "Het was best apart, omdat hij bij SVV de man was die het voor het zeggen had. Bij het Nederlands Elftal was hij de belangrijkste assistent van Rinus Michels. Daarin had hij uiteraard wel een stem, maar was hij niet degene die als eerste bepaalde. Dat vond ik toch twee verschillende facetten binnen de samenwerking."

Joop Hiele: 'Het was best apart' | Foto: Rijnmond

Hiele laat ook zijn gedachten gaan over de samenwerking met zijn assistenten bij Sparta. "Zowel de club als de trainer moet veel vertrouwen hebben in de assistenten, want je bent tegenwoordig zo'n tien tot twaalf dagen weg. De club zal daar goed over nadenken en ook denken dat ze hem die kans niet mogen ontnemen. Maar het zal niet makkelijk zijn voor alle partijen. Want op het moment dat het wat minder gaat, dan zal daar naar gewezen worden. Dan misschien niet intern, maar wel door de media en supporters."

'Ik vond het best pittig'

Patrick Lodewijks kreeg deze week te horen dat hij geen deel uit zal maken van de staf van Louis van Gaal. Hij was sinds 2018 terug bij de KNVB als keeperstrainer. Van 2014 tot 2015 combineerde hij zijn functies bij Feyenoord en de KNVB. Hij werkte als keeperstrainer en trainer van de Onder 21 bij de Rotterdammers en was destijds in Zeist ook al verantwoordelijk voor de doelmannen. "Dat was een drukke periode voor mij", zegt de oud-doelman.

"Als er zaterdagavond een wedstrijd was waar een keeper speelde die voor Oranje in aanmerking kwam, dan zat ik die live te kijken of later terug te kijken. Op zondag weer hetzelfde. Soms als ze zondagavond laat speelden, dan waren die wedstrijden pas op maandag beschikbaar. Als we dan een uitwedstrijd hadden met Jong Feyenoord, dan deed ik dat weleens op de terugweg, want je moest op dinsdag toch een rapport maken over hoe die jongens gespeeld hadden."

Of de functie van Fraser te combineren is is voor Lodewijks moeilijk om te zeggen. "Ik weet niet wat de afspraken zijn en of er verwacht wordt dat hij wedstrijden van spelers terug gaat kijken. Maar als je er uiteindelijk de tijd en energie voor vrij kunt maken, dan zijn heel veel dingen te combineren." Voor Lodewijks zelf was het belangrijk dat zijn werk bij Feyenoord niet in het gedrang kwam. "Je levert veel vrije tijd in, maar ik vond het ook een geweldige ervaring om mee te maken. Ik denk ook dat Fraser prima in staat is om daar goede keuzes in te maken en weet waar hij aan begint."

Patrick Lodewijks bij het Nederlands elftal | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

"Je moet goede afspraken maken met de club", gaat Lodewijks verder. "In die periode werd de keeperstrainer vanuit de jeugd bij mijn afwezigheid doorgeschoven naar het eerste. Dan draag je over waar je zit qua periodisering en thema's waarin je traint en wat je normaal gesproken zou doen met jouw keepers. Want je moet het wel goed achterlaten, je kunt niet zeggen 'tot over tien dagen' als je de laatste wedstrijd voor een interlandperiode hebt gehad."

"Hij is ervaren genoeg om te weten wat er van hem verwacht gaat worden en hoe hij dat in gaat vullen. Ik denk dat Fraser dit als een mooie kans ziet om mee te maken en daar als trainer zijn eigen voordeel mee gaat doen. Als je gaat meelopen met Van Gaal, dan gaat hij daar voor zichzelf zijn voordeel uit halen voor de rest van zijn carrière", zegt de oud-doelman van Feyenoord, PSV en FC Groningen. Als ervaringsdeskundige heeft Advocaat geen gouden tip voor Fraser. "Nee hoor, hij moet gewoon zichzelf blijven en dan komt het goed, want Fraser komt goed over."