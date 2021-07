Rolstoeler Luuk (9) wil óók in de speeltuin kunnen spelen en strijdt voor een rolstoelglijbaan in Dordrecht

Daar ging hij, van de rolstoelglijbaan in tv-programma ‘Matthijs Gaat Door’. Sinds die ervaring was het doel van Luuk Beije (9) uit Dordrecht helder: zo’n speeltoestel moet ook hier in Dordrecht komen. “Anders kunnen kinderen in een rolstoel niet spelen.”

Vast komen te zitten in het zand of gras, of simpelweg de speeltuin niet kunnen bereiken: het zijn problemen die Luuk als geen ander kent. Hij is lid van de Speeltuinbende, onderdeel van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Die club zet zich in voor een omgeving waar ieder kind onbezorgd buiten kan spelen samen met kinderen uit de buurt.

Als lid van die club mocht de Dordtse jongen eind vorig jaar een rolstoelglijbaan testen in de studio bij Matthijs van Nieuwkerk. Die was ontworpen door jonge uitvinder Thijn. Luuk glunderde van oor tot oor. Eindelijk kon hij eens zelf spelen in plaats van alleen maar toekijken hoe leeftijdsgenootjes klommen, klauterden en plezier maakten.

Handtekeningenactie

Sindsdien heeft hij zijn zinnen gezet op de speeltuin in het Weizigtpark in Dordrecht. Dáár moet zo’n speciale glijbaan voor rolstoelers komen, als het aan hem ligt. “We hebben al een ontwerp, door een ontwerpster gemaakt”, vertelt moeder Esther trots. “Dus we zijn nu echt op zoek naar bedrijven die ons kunnen helpen om de glijbaan te produceren en de gemeente om hem überhaupt te mogen plaatsen.”

Wethouder Marco Stam ziet het idee van Luuk wel zitten. “Het feit dat we hier staan, geeft wel aan dat we het een heel mooi initiatief vinden”, zegt hij vanuit de beoogde speeltuin. “Collega Maarten Burggraaf heeft zijn maatschappelijk initiatieven-fonds dat de gemeenteraad heeft ingesteld. We zijn aan het kijken of we middelen vrij kunnen maken om dit initiatief op een goede manier verder te kunnen brengen.”

Luuk is al sinds februari bezig met het inzamelen van handtekeningen, om meer draagvlak te creëren. “Samen komen we natuurlijk veel verder.” Luuk hoopt zijn plan binnen een jaar gerealiseerd te hebben.