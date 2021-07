IJsselland Ziekenhuis naar Suriname voor coronahulp: 'Mensen liggen buiten op straat aan het infuus of zuurstof'

Een aantal collega's van De Witte heeft Surinaamse roots. Zij vertelden dat het niet goed gaat met het coronavirus in Suriname. "Toen dachten we: kunnen wij als IJsselland Ziekenhuis niet iets betekenen?", zegt De Witte. "Daar heerst code zwart in de ziekenhuizen. Die liggen vol. Er zijn mensen buiten het ziekenhuis aan het infuus en het zuurstof. Gelukkig gaat het nu iets beter, maar het blijft een schrijnende situatie."

'Mensen zijn erg begaan'

Het doel is dat het IJsselland Ziekenhuis direct in Suriname de covid-hulp gaan bieden, benadrukt De Witte. "Mocht er nog gelegenheid zijn, dan hopen we mooie contacten te maken zodat we in de toekomst daar gebruik van te maken. Bijvoorbeeld voor de toekomst." Vrijdag wordt definitief bekend in welk Surinaams ziekenhuis de Capelse afvaardiging aan het werk gaat.

Het IJsselland Ziekenhuis vertrekt niet met lege handen naar Suriname. Vrienden van het IJsselland sponsort met twee optiflows, zuurstofapparaten. Ook worden twee nevelapparaten geleverd. Daarnaast gaan saturatiemeters mee naar Suriname. "Het is supertof om te zien dat mensen begaan zijn en hun steentje eraan willen bijdragen", merkt De Witte op. Verder heeft de Nederlandse regering al goederen zoals mondkapjes en beschermingsmateriaal gestuurd.