Feyenoord vindt geen gaatje in blauwe muur en speelt doelpuntloos gelijk tegen FC Drita

Feyenoord is er donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League niet in geslaagd van FC Drita te winnen. In Kosovo speelden de Rotterdammers negentig minuten lang tegen een blauwe muur, waarin geen gaatje werd gevonden: 0-0.

De meest opvallende basisplaats bij Feyenoord was die van Naoufal Bannis, die van trainer Arne Slot de voorkeur kreeg boven onder anderen Robert Bozenik. Na een kleine zeven minuten spelen kreeg Bannis al een grote mogelijkheid op de openingstreffer, maar in de korte hoek kreeg hij de bal niet langs FC Drita-doelman Faton Maloku.

Het bleek uiteindelijk de enige grote kans in de eerste helft, waarin Feyenoord tegen een blauwe muur speelde. Terwijl de Rotterdammers zochten naar spaarzame openingen, probeerden de Kosovaren gevaar te stichten in de counter. Bijlow kwam een paar keer alert uit zijn doel, maar tot een grote kans voor de thuisploeg kwam het voor rust niet.

Ook in de tweede helft bood FC Drita - Feyenoord lang geen spektakel. De Rotterdammers probeerden het een paar keer van afstand, met de beste poging op naam van Tyrell Malacia. Maar op echte uitgespeelde kansen bleef het lang wachten.

Til moet scoren

Ruim twintig minuten voor tijd had Guus Til de openingstreffer op zijn schoen. De middenvelder kreeg de bal op een presenteerblaadje van Marcus Pedersen, maar schoot van heel dichtbij naast. Diezelfde Til werd tien minuten later vervangen door Francesco Antonucci, die daarmee zijn officiële debuut maakte in het shirt van Feyenoord.

In de laatste minuut van de blessuretijd schoot invaller Bozenik nog ongelukkig op de paal, maar verder kwam het niet meer tot kansen in de slotfase. Daarmee moest Feyenoord genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Drita en een teleurstellend begin van de Europese campagne. Volgende week wacht de return in De Kuip.

FC Drita - Feyenoord 0-0

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Fer, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Til (81' Antonucci); Linssen, Bannis (65' Bozenik), Sinisterra