Til over gemiste kans bij FC Drita-Feyenoord: 'Gewoon frustrerend'

"Volgens mij werd ie een klein tikkeltje van richting veranderd, daardoor moest ik reageren en met linkervoet volle bak strekken", vervolgt Til. "Daardoor kwam de bal op m'n punt en kon ik 'm niet echt richting meegeven. Ik moest hopen dat ie erin viel. Gewoon frustrerend."

Volgens Til was het verschil tussen een prachtige avond en dit doelpuntloze gelijkspel in de tweede voorronde van de Conference League minimaal. "Ook die laatste bal op de paal van Franco (Antonucci, red.), het licht zo dicht bij elkaar of je met een goed gevoel het vliegtuig instapt of dat het oké is. Want ik denk dat je een Europese wedstrijd op 180 minuten moet beoordelen, zeker nu die dubbele uitgoal weg is. Dit resultaat is niet goed, maar ook niet superslecht. We moeten volgende week gewoon winnen. Zo simpel is het."

Bekijk hieronder het hele interview met Guus Til.