Slot na FC Drita-Feyenoord: 'Tegen zo'n laag blok hebben we veel te weinig creativiteit om tot kansen te komen'

Slot zag zijn ploeg in Kosovo constant tegen een blauwe muur aanlopen. "De tegenstander speelde met een heel laag blok, dan moet je blijven proberen tot kansen te komen. Uiteindelijk hebben we er maar drie of vier gehad, erg weinig vanuit het vele balbezit. Op basis van hoe we gespeeld hebben kan je niet zeggen dat wij zo goed waren dat we een overwinning verdienden."

"Als wij tegen zo'n laag blok spelen hebben we veel te weinig creativiteit om tot kansen te komen. Spelers die in de kleine ruimte weg kunnen draaien bij de tegenstander, een steekpass zien die anderen niet zien... Daar hebben wij vrij weinig spelers van. In de afgelopen oefenwedstrijden zag je dat wij vooral tot kansen komen door hoog druk te zetten. Deze tegenstander schoot de bal elke keer lang, dan moet je weer elf spelers voorbij. Dan hebben wij in de huidige bezetting vrij veel moeite om tot kansen te komen."

Standaardsituaties

Maar hoe gaat Feyenoord dat aanpakken in aankomende wedstrijden, als het weer speelt tegen een ploeg die zich ingraaft? "Als je het afzet tegen vorig seizoen zag je dat Feyenoord nog met enige regelmaat in standaardsituaties het verschil kon maken. Die standaardsituaties werden altijd door een bepaalde speler genomen, en die vertrokken speler was ook vaak in staat om iets creatiefs te doen in kleine ruimtes", doelt Slot op de vertrokken Steven Berghuis. "Dat is iets wat we nu missen, zeker omdat zijn vervanger (Alireza Jahanbakhsh, red.) nog niet inzetbaar is."

Bekijk hieronder het hele interview met Arne Slot na FC Drita-Feyenoord, waarin hij ook de keuze voor Naoufal Bannis in de spits toelicht.