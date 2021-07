Het weer van vandaag: vanmiddag meer zon

Vanochtend komt er vanuit het noorden eerst nog bewolking opzetten, het raakt dan bewolkt. Vanmiddag komt de zon dan weer goed tevoorschijn en het blijft droog. Het wordt 22 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 14. De noordoostenwind waait zwak of matig.

Morgen is er af en toe zon en is het in de ochtend droog. In de middag raakt het verder bewolkt en gaan er enkele buien vallen met kans op onweer. Het voelt benauwd aan bij een middagtemperatuur van 22 graden aan zee en nog 25 graden in het oosten van de regio. Er waait een zwakke tot matige oostenwind.

Vooruitzichten

De dagen erna blijft het zeker ruim een week wisselvallig zomerweer in het Rijnmondgebied. Het betekent af en toe zon en dagelijks in meer of mindere mate verspreid enkele buien waarbij er soms kans bestaat op onweer. Eerst wordt het nog een graad of 22, vanaf woensdag daalt de temperatuur naar een vrij koele 20 graden.