Nog de hele dag vertragingen bij Rotterdam-The Hague Airport na computerstoring

Honderden mensen die vrijdag hun vakantie beginnen vanaf Rotterdam-The Hague Airport moeten iets meer geduld hebben. Door een nachtelijke computerstoring in het inchecksysteem zijn vrijwel alle vluchten vertraagd. "We moeten nu handmatig iedereen inchecken", zegt een woordvoerder van de luchthaven. De storing is deels verholpen, maar de verwachting is dat de gevolgen van de storing pas in de middag zijn verholpen.

De vertragingen lopen per vlucht op tot twee uur, laat de luchthaven weten. De vluchten die vrijdagmorgen met vertraging zijn vertrokken, komen vrijdagmiddag en -avond ook met vertraging terug.

De storing ontstond vrijdagmorgen vroeg. "De storing is in de loop van de nacht ontstaan", zegt Raymond de Jong van Rotterdam-The Hague Airport. "Het gaat om het systeem dat de bagage afhandelt en regelt dat mensen het vliegtuig in kunnen. Dat moet nu handmatig."

"We houden nu iedereen tegen voor de ingang", zegt iemand van de Rotterdamse luchthaven. "Dat is op zich niet nieuw, want dat deden we al vanwege Covid-19. Maar nu laten we iedereen druppelsgewijs per vlucht naar binnen gaan. Dus eerst iedereen die bijvoorbeeld naar Montpellier moet. Dan worden ze handmatig ingecheckt."

Er stonden vrijdagochtend voor acht uur 's ochtends al zeven vluchten gepland, richting onder andere Gerona, Split, Malaga en Tanger. "En daar zitten gemiddeld tachtig tot honderdvijftig mensen aan boord. Dat is nogal wat." In totaal gaat het dus om honderden mensen.

Weer in beweging

"Het ziet er wel redelijk chaotisch uit", zegt een verslaggever van Rijnmond. "Honderden mensen lopen rond en zoeken naar de goede rij. Personeel van de luchthaven wijst ze dan waar ze moeten zijn."

Omar staat al bijna anderhalf uur in de rij, als hij wordt aangesproken door de verslaggever. "Maar er zit inmiddels beweging in", zegt hij redelijk gerustgesteld. "Er zijn al honderd mensen naar binnen. Ja, dit kan gebeuren. Bovendien worden er flessen water uitgedeeld. En dat is wel aardig voor ze."

Stapje voor stapje komt Omar dichter bij de ingang van de terminal voor de vlucht die hem naar Tanger moet brengen. "Ja, het is al vier jaar geleden dat ik daar voor het laatst ben geweest", zegt hij met een glimlach. "De rest is er allemaal al. Ik ben de laatste. Maar het ziet er nu naar uit dat het allemaal nog wat lager wordt."

Wat de storing heeft veroorzaakt is niet duidelijk.

Omar staat al sinds half zeven in de rij. "Dat is ruim een uur", zegt hij. "