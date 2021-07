Dordts ziekenhuis laat verpleegkundigen snuffelen richting vaste baan

Ondanks de schreeuwende tekorten aan personeel in de zorgsector, is het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht er onlangs in geslaagd om een karrenvracht aan nieuwe verpleegkundigen te rekruteren. Het zijn er 24. "Ze krijgen nu de kans om zich te ontwikkelen en te specialiseren. Want dat is hetgeen waar we echt naar op zoek zijn."

Ziekenhuizen staan te springen om personeel, vooral de afgelopen jaren in de coronaperiode. "Maar het bleek dat onze eisen in onze vacatures de eisen rondom de ervaring wat hoog waren", legt Zanelle Mans van het ASZ uit. "Veel van de geïnteresseerden kwamen net van de opleiding af of hadden nog geen ziekenhuiservaring. Daarmee voldeden ze net niet aan onze eisen."

Om dat probleem te tackelen kwam het ziekenhuis met een speciaal oriëntatieprogramma. De nieuwe verpleegkundigen krijgen eerst de kans om mee te lopen op een algemene afdeling en krijgen daarna in de maanden daarna steeds een andere afdeling te zien. "Zo leren ze het ziekenhuis van binnen- en van buiten kennen", gaat Mans verder. "Dan kunnen ze een uitstekende keuze maken voor een gespecialiseerde afdeling."

Maar ook deze nieuwbakken verpleegkundigen moeten ook binnengehaald worden. Het plaatsen van een vacature is in deze markt dan vaak niet genoeg. "We hebben ruim twee maanden geleden een spontane wervingsactie opgezet en hebben iedereen uitgenodigd voor een informatiemiddag", zegt Mans. "Ze kregen een rondleiding door het ziekenhuis en konden de sfeer alvast even proeven. Ook kregen ze meteen een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, waar ze meteen te horen kregen of we met ze verder wilden of niet. Sommigen twijfelden nog een beetje en wilden een dagje meelopen om de sfeer te proeven en dat was mogelijk."

Vacatures die er waren

Is dit nu de oplossing voor het tekort aan mensen in de zorg? Dat moet nog blijken. De verpleegkundigen die nu aan de slag gaan bij het Albert Schweitzer ziekenhuis moeten op termijn doorstromen naar andere afdelingen, zoals de spoedeisende hulp of de intensive care. Mans: "Daarmee stomen we ze nu alsnog klaar voor de vacatures die er eigenlijk waren. Goed begeleiden, goed ondersteunen. Ze krijgen de kans om zich te ontwikkelen, want het is een groot ziekenhuis."

Om de verpleegkundigen goed klaar te stomen voor een andere afdeling, worden er nu even geen nieuwe kersverse verpleegkundigen aangenomen, laat het ziekenhuis weten. Mogelijk dat er in februari weer een nieuwe wervingsactie komt.