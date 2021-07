Olympisch vlaggendrager Churandy Martina: wereldburger die Rotterdam Atletiek trouw bleef

Miljoenen mensen over heel de wereld zien vrijdag atleet Churandy Martina en stakeboardster Keet Oldenbeuving voorop lopen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokyo. Een vereniging die misschien met de meeste trots naar Martina zal kijken, is Rotterdam Atletiek. Hun wereldberoemde lid is namelijk één van de twee vlaggendragers van de Nederlandse ploeg.

"Martina heeft ons groen-zwart altijd met trots gedragen", vertelt Wouter Visser. Hij werkt sinds 2018 als topsportcoördinator van Rotterdam Atletiek nauw samen met de sprinter. Als junior was Martina al lid van de atletiekvereniging, maar in de loop der jaren zwierf hij de wereld over. Zo trainde Martina bijvoorbeeld een tijdje in Amerika, waardoor hij een tijdje niet namens Rotterdam Atletiek aan wedstrijden meedeed. "Inmiddels is hij een wereldburger, maar Martina is altijd bij Rotterdam Atletiek betrokken gebleven", zegt Visser.

Aangezien Rotterdam Atletiek met het mannenteam graag kampioen wilde worden bij het NK Teams, benaderde Visser in 2018 Martina om aan deze kampioenschappen mee te doen. Met succes. "Een jaar later, in 2019, zouden we namelijk ons jubileum vieren vanwege het honderdjarig bestaan van Rotterdam Atletiek. Wat zou er dan mooier zijn om dan ook nog eens mee te doen aan de Europa Cup?", vertelt Visser. Rotterdam Atletiek pakte uiteindelijk het clubkampioenschap met Martina, waardoor de atleten Europa in mochten.

Clubman

Vanwege het Topsportprogramma is Martina vaak op Papendal te vinden. "Martina is niet vaak meer in Rotterdam, maar hij is zeker bij clubactiviteiten betrokken." Zo sprintte hij afgelopen juni nog namens Rotterdam Atletiek op het NK Teams. "Martina liep ons op de 4 x 100 meter naar de overwinning. Hij bracht het stokje naar de winst. Martina vertelde dat het een mooie dag was", blikt Visser terug.

4 juli 2021, Vught. De mannen van Rotterdam Atletiek winnen het Nederlands kampioenschap voor clubteams. Posted by Rotterdam Atletiek on Monday, July 5, 2021

De sprinter loopt vrijdag dus voorop tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Visser zal met aandacht naar zijn clubgenoot kijken. Hij omschrijft Martina als een ideaal uithangbord voor de club: "Je kunt hem altijd vragen. Martina is heel erg benaderbaar. Hij zorgt voor een hoop enthousiasme. Natuurlijk is Martina een 'Mister Positivo', maar hij is ook realistisch." Martina is zelfs captain van Rotterdam Atletiek. "Die rol draagt hij met trots en verve: een echte clubman!"

Martina is niet de enige atleet van Rotterdam Atletiek op de Olympische Spelen: Hensley Paulina, Chris Garia (allebei 4 x 100 meter), Taymir Burnet (4 x 100 meter en 200 meter individueel), Liemarvin Bonevacia (400 meter en 4 x 400 meter) en Irene van der Reijken (3000 meter steeplechase). Op de Olympische Spelen focust Martina zich op de estafette en 200 meter. De openingsceremonie begint om 12:35 uur op NPO 1.