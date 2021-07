Erasmusbrug vraagt veel geduld van weggebruikers

Het zal de gemiddelde Rotterdammer wel zijn opgevallen. Het gaat deze week niet zo goed met de Erasmusbrug. Het open- en dichtgaan van de brug duurt nu zo lang, dat het elke keer lijkt dat de brug in storing is. "Maar dat is niet het geval", zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. "Het is niet goed, maar de brug staat niet steeds vast."