Rotterdam waarschuwt vastgoedinvesteerders voor de laatste keer om illegale briefjes in de bus

Voorbeelden van dealfinderbrieven in Rotterdam | Foto: OPEN Rotterdam

Veel Rotterdammers kennen het wel: brieven in de bus van een vastgoedmakelaar die interesse heeft je huis te kopen. In Rotterdam is het verboden om reclame te verspreiden, tenzij er een JA/JA-sticker op de brievenbus zit. Dit soort brieven vallen onder ongeadresseerd post. Wethouder Arno Bonte geeft investeerders en makelaars die dit soort brieven verspreiden een laatste waarschuwing.

Eind juni deed OPEN Rotterdam onderzoek naar deze dealfinders. Dat is een bekende tactiek van investeerders om huizen te kopen die niet te koop staan in de huizenmarkt. Makelaars en investeerders roepen bewoners van woningen in deze dealfinderbriefjes op om hun huis te verkopen. De gemeente Rotterdam krijgt steeds meer klachten, het wordt door veel mensen als vervelend ervaren.

Daarbij is het vanaf november vorig jaar niet meer toegestaan om reclame te sturen naar brievenbussen zonder sticker. Alleen bij mensen met een JA/JA-sticker mag er ongeadresseerde post bezorgd worden, maar onder andere loterijen en makelaars negeren deze regels. Wethouder Arno Bonte van de gemeente Rotterdam roept hen nu in een laatste brief op om hiermee te stoppen, om verdere stappen te voorkomen.

Ondanks de NEE/NEE-sticker op de brievenbus, krijgen verschillende Rotterdammers nog opdringerige briefjes binnen. “Wij roepen mensen op om klachten in te dienen bij ongewenste brieven, zodat de handhaver langs kan komen en deze brieven kan bekijken”, zegt Arno Bonte nu tegen OPEN Rotterdam. "Alleen dan kunnen er boetes worden uitgedeeld." Deze boetes kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s.

"Ik zie dit als een laatste waarschuwing. Als de makelaars hiermee door blijven gaan, kunnen ze hoge boetes verwachten."