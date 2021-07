Eurekaweek dit jaar fysiek of weer online? Aan deze scenario's wordt gewerkt

Al sinds december is de organisatie druk bezig met de voorbereidingen. Omdat door nieuwe corona-uitbraken de situatie steeds weer verandert, wordt er aan verschillende scenario's gewerkt. Kirsten Prins van de organisatie van de Eurekaweek is best positief. "Er zijn een hoop maatregelen aangescherpt de afgelopen weken, maar we denken dat wij ook onder deze restricties nog veel van het programma kunnen uitvoeren en dus tóch nog een volwaardige introductie kunnen geven aan onze aankomende studenten."

Vorig jaar was de introductieweek voor nieuwe studenten van de Erasmus Universiteit flink aangepast door corona. Toen konden studenten niet met velen bij elkaar komen om de stad, de universiteit en de studentenverenigingen te leren kennen. Drie van de vier introductiedagen vonden online plaats. Maar op één dag waren er fysieke activiteiten.

"Fysieke activiteiten juist nodig"

Vanuit de organisatie van de Eurekaweek en ook vanuit de studentenverenigingen klinkt de oproep om het dit jaar toch weer helemaal fysiek te organiseren. Scott Wentzel van de studentenvereniging S.S.R.: "We zien ook aan de gesteldheid van de studenten, want daar hebben we samen de Rotterdamse Kamer van Verenigingen onderzoek naar gedaan, dat sociaal contact echt een must is tijdens je studententijd en je ontwikkeling."

De organisatie van de Eurekaweek meldt dat er nu een programma klaar ligt waarbij dat vier dagen lang zou kunnen. Kirsten Prins: "We doen dat op 2 manieren. Er moet steeds anderhalve meter afstand gehouden worden van elkaar. En de tweede methode is testen voor toegang." In het uiterste geval ligt er ook een draaiboek klaar voor een gedeeltelijk online-programma.

In de planning staat weer een stadswandeling, een soort speurtocht om de stad te leren kennen en een informatiedag op de universiteit. De traditionele afsluiting van de Eurekaweek zou wel mogelijk zijn, maar op een alternatieve plek. Normaal gebeurt dat aan de voet van de Erasmusbrug, maar nu staat dat gepland in het Neptunus stadion. "Allemaal dansend aan de voet van de brug kan niet. Dat doen we in het Neptunus stadion, want daar kunnen we wel bij elkaar zitten en de week afsluiten"., aldus Prins.

Testen voor Toegang

Er wordt gebruik gemaakt van Testen voor Toegang. Die methode werd ook gebruikt bij het gala van studentenvereniging NSR in begin juli. Toch waren er na het feest meer dan 100 coronabesmettingen. Lopen ze dan dat risico hier ook niet? “Wij hebben van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het advies gekregen om te werken met Testen voor Toegang. Wij denken dat het, zeker nadat de regels twee weken geleden nog eens zijn aangescherpt, een steeds stabieler en goed werkend systeem is. Zeker als het ministerie het aanraadt heb ik daar alle vertrouwen in", aldus Kirsten Prins van de Eurekaweek.

[article:1286299":Aantal besmettingen bij Rotterdamse studentenvereniging boven de honderd na gala]

Studentenverenigingen werken ook aan scenario's

De corona-uitbraak bij NSR houdt ook de andere studentenverenigingen bezig. Bij de S.S.R. zijn de ontmoetingsruimten aan de Mauritsweg in Rotterdam-centrum twee weken preventief dicht gegaan, ondanks dat er bij hun studentenvereniging niet veel besmettingen waren. Sinds woensdag is er weer plek voor de baravonden, maar mét toegangscontrole op de gezondheid en identiteit en een maximaal aantal bezoekers. In de zaal waar de baravonden gehouden worden komen nu maar 40 studenten binnen, terwijl er normaal ruimte is voor 280 personen.

Vorig jaar waren veel leden van S.S.R. besmet geraakt met corona tijdens een reis naar Athene. De burgemeester heeft toen besloten dat S.S.R. niet fysiek mee mocht doen aan de introductieweek. Dit jaar zijn er opnieuw reizen gepland na overleg met de universiteit en de gemeente.

"Voor mensen die terugkomen en naar de Eurekaweek willen gaan hebben we gezegd zich te testen en vijf dagen in zelfisolatie te gaan. Mocht het dit jaar weer voorkomen dat er besmettingen zijn, dan hebben we nu al de beslissing genomen om de desbetreffende persoon niet op het terras te ontvangen", aldus Scott Wentzel.

Ook bij S.S.R. wordt gekeken hoe ze de leden en de nieuwe studenten zoveel mogelijk fysiek kunnen ontvangen. Er wordt gewerkt aan verschillende scenario's. Van het volledig opengaan van alle capaciteiten tot steeds minder studenten ontvangen en in het uiterste geval alleen online bijeenkomsten.

Het kabinet zal op vrijdag 13 augustus bekend maken of de huidige coronamaatregelen voldoende zijn of dat er een verscherping van de regels nodig is. Gehoopt wordt dat er al eerder een besluit valt over de introductieweek. Want die begint al op 16 augustus. Scott Wentzel van S.S.R. zegt dat met de leveranciers nu al goed contact is om zodra het groene licht komt zo snel mogelijk te beginnen met opbouwen.