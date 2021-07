Eiergooiers bekogelen al maandenlang panden in Vlaardingen; twee verdachten op heterdaad betrapt

Sinds november van vorig jaar zijn zeker 65 panden in Vlaardingen de dupe geworden van eiergooiers. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn twee mannen op heterdaad betrapt. Ze hadden net vijf eieren naar een woning gegooid in de wijk Holy.

De eiergooiers zijn al maanden actief in de wijk Holy Noord. Vaak wordt er dan in de nacht een ruit van een woning bekogeld met eieren. "De slachtoffers zien dit in de ochtend verbijsterd aan en worden opgezadeld met hoge rekeningen van schoonmaakbedrijven", stelt de politie.

In de nacht van donderdag op vrijdag was er sprake van een doorbraak in het onderzoek naar de eiergooiers. Twee mannen van 26 en 27 jaar uit Vlaardingen werden op heterdaad betrapt. "Agenten hadden gezien dat ze net vijf eieren naar een woning hadden gegooid", zegt een woordvoerder.

Vermoedelijk meer eiergooiers

De twee verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en worden daar verder gehoord. De politie gaat ervan uit dat er meer eiergooiers verantwoordelijk zijn voor de eerder gemaakte schade. Het onderzoek gaat verder en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Tot nu toe hebben ruim 65 huishoudens zich gemeld als slachtoffer. De politie roept mensen op die ook slachtoffer zijn geworden, maar zich nog niet hebben gemeld, om dat alsnog te doen. Ze moeten dan wel een schaderapport kunnen laten zien bij de aangifte. Gemaakte kosten worden dan verhaald op de daders.