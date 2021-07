Podcast Feyenoord: 'Bannis als eerste spits lijkt me een traumatische ervaring'

Bannis kreeg donderdagavond de voorkeur boven Robert Bozenik, maar kon geen potten breken. Na een kleine zeven minuten spelen kreeg hij één honderd procent kans, maar in de korte hoek schoot hij de bal op de doelman van FC Drita. "Ik denk dat hij niet de gedroomde spits van Feyenoord is", vertelt Sikkema. "Je kunt zo'n jongen daar wel neerzetten en hopen dat hij het supergoed gaat doen, maar ik denk dat dat niet realistisch is. Maar ik denk niet dat het een goed idee is als hij de eerste spits van Feyenoord wordt. Dat lijkt me een traumatische ervaring."

"Het is heel hard om Bannis nu meteen af te schrijven, want het lag niet alleen aan hem", vult Dennis van Eersel aan. "Als spits heb je ook te maken met aanvoer vanaf de vleugels, dat was donderdag ook gewoon niet goed. Maar een nieuwe spits, je kan niet met alleen Bozenik en Bannis dit seizoen in, zou qua prioriteit echt wel wat hoger op de prioriteitenlijst moeten staan."

'Bozenik begrijpt het niet'

Van Eersel begrijpt wel dat Bannis tegen FC Drita de voorkeur kreeg boven Bozenik. "Ik heb op het trainingskamp in Oostenrijk gemerkt dat Bozenik de spitspositie in het systeem van Slot nog niet op de gewenste manier invult. Hij lijkt niet helemaal te begrijpen dat hij af en toe het middenveld moet ondersteunen en in moet zakken. Hij heeft het ook gewoon nog niet laten zien."

Tekst gaat verder onder de video, waarin Arne Slot zijn keuze voor Bannis toelicht.

Feyenoord kwam donderdagavond in Kosovo dus niet verder dan een 0-0 gelijkspel, tegen de blauwe muur die FC Drita had opgesteld. Van Eersel: "Het mag geen verrassing meer heten. We hebben het inmiddels zo vaak gezien met Nederlandse clubs dat we de tegenstander omlaag praten en dat het in de praktijk toch lastiger is een team stuk te spelen dat met tien man voor de goal gaat staan. Aan het begin probeerde Drita ze nog wat te voetballen, maar na twintig minuten zijn ze alleen nog maar ballen weg gaan schieten. Zie er dan nog maar eens doorheen te komen, dat is heel moeilijk."

"Als je eenmaal die eerste maakt wordt het wat makkelijker, maar hoe langer dat uitblijft hoe moeilijker het wordt. Zeker als je eigenlijk nog midden in de voorbereiding zit. Feyenoord is nog niet compleet, er moeten echt nog spelers bij. Dat is heel erg zichtbaar geworden in deze eerste wedstrijd om het echie."

Een van die nieuwe spelers is in ieder geval verdediger Gernot Trauner. Eerder deze vrijdag werd bekend dat de Oostenrijks international een meerjarig contract tekent in De Kuip.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!



En beluister hieronder de Podcast Feyenoord van deze week:

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl.