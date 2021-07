Slapen tussen de kersenbomen in een kas: 'Wij zijn een strandtent in een weiland'

"We bestaan nu een aantal jaar en zijn begonnen als pop-up restaurant", vertelt Esmeijer, die voornamelijk in de keuken van de Vers Hoeksche Waard staat. "Dat deden we toen op verschillende plekken en uiteindelijk ben ik langs de dijk gaan lopen en kwam ik bij deze kas uit." In de kas worden voornamelijk kersen geteeld. In het midden van de kas bevindt zich een lange tafel waar achttien tot twintig personen aan kunnen zitten. "We hebben maar één menu en we houden het zo klein en exclusief mogelijk, dat is de kracht van het concept." Esmeijer vertelt dat het restaurant zes maanden per jaar open zijn. "In de winter is het hier te koud, we zijn als het ware een strandtent in een weiland."

Weinig slaapplekken in de buurt

Noot en Esmeijer merkten dat als er gasten van buiten de regio kwamen eten, ze vaak de vraag kregen of er ook slaapmogelijkheden dicht in de buurt van Heinenoord te boeken zijn. "Die zijn er niet of nauwelijks en toen dachten we, waarom gaan we die zelf niet aanbieden?" En zo geschiedde.

Aan de zijkant van de kas staat nu de eerste kamer die het beste omschreven kan worden als een 'kas-in-een-kas'. Midden in de kamer staat een tweepersoonsbed en de douche moet nog worden gemaakt. "De douche komt aangrenzend aan de kamer. Het is een buitendouche, maar uiteraard is het wel helemaal dicht gemaakt", vertelt Noot, die zich van de twee het meeste bezighoudt met het kas-in-kas-project. Ook aan de vloer en het behang moet er nog het een en het ander gebeuren. Het stel heeft de deadline op begin augustus staan, dan moet de kamer helemaal af zijn en kunnen de eerste reserveringen gemaakt worden. "Er is nu al vraag naar dus we verwachten dat het snel vol zit", aldus Esmeijer.

Wie wil dineren en overnachten, moet wel de portemonnee flink opentrekken: "We bieden een arrangement aan. Alles bij elkaar kom je dan op 450 euro per persoon uit."