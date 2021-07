Jempi Vingerlings restaurant De Banaan wordt door werkzaamheden 'Dramavlietbrug' twee jaar onbereikbaar

De aangekondigde maatregelen gelden voor een periode van twee jaar. Naast het afsluiten van de parallelbaan voor auto’s, mag je straks nog maar met 50 kilometer per uur over de Haringvlietbrug en in beide richtingen over één rijstrook. Over de parallelbaan mag alleen nog spoedverkeer en landbouwvoertuigen en fietsers.

Afgelopen week maakte Rijkswaterstaat bekend dat de parallelbaan dichtgaat om sluipverkeer te voorkomen. Jempi wist niet wat hij hoorde toen zijn buren het nieuws vertelde. “Ik kreeg kippenvel, ik wist hier niks vanaf.” Hij noemt de informatie vanuit Rijkswaterstaat 'verschrikkelijk slecht'.

Grote gevolgen

Het is een familiebedrijf dat al 45 jaar bestaat, vertelt Jempi. “M’n ouders zijn hier begonnen en hebben in 1992 een mooi paviljoen neergezet. Als je toen keek naar de status van de brug, kon je al concluderen dat die de nodige aandacht en onderhoud nodig had.”

Hij is bang dat de maatregelen grote gevolgen zullen hebben voor zijn eigen zaak: “Als het verkeer op de Parallelweg wordt tegengehouden, gaan mijn potentiële klanten niet meer komen. Veel mensen komen namelijk in de auto.”

Jempi is bang een zware tijd tegemoet te gaan, aangezien de maatregelen voor een periode van twee jaar zijn aangekondigd. “Ik maak mij veel zorgen. Ik denk dat mensen bij voorbaat al niet gaan komen door de perikelen rondom de Haringvlietbrug. Ik noem het liever: ‘De dramavlietbrug’.”

'Kan niet ten onder gaan'

Heeft het weren van auto-verkeer alleen maar slechte gevolgen? Voor Jempi wel: “Ik ben ondernemer, ik ben erin geboren en gemaakt zeg ik altijd. Ik vraag niet graag om geld, maar nu met die perikelen rond de brug, moet ik straks wel. Een familiebedrijf dat hier 45 jaar is gevestigd kan niet zomaar ten onder gaan.”

Rijkswaterstaat

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de Banaan wel bereikbaar zal blijven voor bestemmingsverkeer. Vanaf de kant van Rotterdam zal er dan omgereden moeten worden, want op de brug over de parallelbaan is niet mogelijk. Vanuit Brabant en vanaf Goeree-Overflakkee staan op de parallel verkeersregelaars die mensen doorlaten die aangeven dat ze naar het strandje gaan.