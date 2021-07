FC Rijnmond blikt terug op Europese seizoensopener van Feyenoord met Robert Maaskant

De Rotterdammers vonden donderdagavond in Kosovo geen gaatje in de blauwe muur die de thuisploeg had opgesteld. Trainer Arne Slot noemde het gelijkspel 'enorm teleurstellend'. Volgens Slot had Feyenoord veel te weinig creativiteit om tot kansen te komen.

De mannen van FC Rijnmond praten vrijdag uitgebreid door over het gebrek aan creativiteit bij Feyenoord en eventuele nieuwe spelers. Want, "Feyenoord is nog niet compleet, er moeten echt nog spelers bij. Dat is heel erg zichtbaar geworden in de wedstrijd tegen FC Drita", vertelde verslaggever Dennis van Eersel al in een nieuwe Podcast Feyenoord.

Een van die nieuwe spelers is in ieder geval verdediger Gernot Trauner. Eerder deze vrijdag werd bekend dat de Oostenrijks international een meerjarig contract tekent in De Kuip.

Sparta

Ook de oefencampagne van Sparta wordt in FC Rijnmond besproken. De Rotterdammers zijn nog altijd ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En hoe zit het nou precies met Henk Fraser? Naar alle waarschijnlijkheid wordt de trainer van Sparta ook assistent-trainer van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal bij Oranje en krijgt hij dus een dubbelrol.

