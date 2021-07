Robert Maaskant over FC Drita-Feyenoord: 'Het was niet goed genoeg, maar ik heb wel gevonden wat ik hoopte'

"Iedereen is meteen weer in paniek, zoals altijd", begint Maaskant zijn betoog in FC Rijnmond. "Maar ik heb naar Feyenoord gekeken met de gedachte: zit er een andere intentie in van spelen ten opzichte van vorig seizoen? Die heb ik gevonden. Was de uitvoering niet goed? Klopt. Moeten ze winnen van zo’n tegenstander? Ja, helemaal waar. Maar ik heb veel meer diepgang gezien op het moment dat de bal rondgespeeld werd. Ik heb veel meer lopende mensen gezien. Ik heb veel meer de intentie gezien om tot mogelijkheden te komen. Het was niet goed genoeg, maar ik heb wel gevonden wat ik hoopte."

Feyenoord-watcher Sinclair Bischop sluit zich aan bij de woorden van Maaskant. "Arne Slot is één maand bezig, mensen denken dat hij een tovenaar is die Feyenoord meteen elke ploeg heel makkelijk ondersteboven laat spelen. Bij PSV heeft het ook een jaar geduurd. Ik maak me echt geen zorgen."

Horendol

Maaskant: "Het is nog maar rust. FC Drita wordt in de kuip horendol gespeeld, dan gaat Feyenoord gewoon door naar de volgende ronde. Dan heb je twee lekkere oefenwedstrijden gespeeld, de selectie wordt aangevuld en dan ga je richting het seizoen."

De selectie van Feyenoord wordt in ieder geval aangevuld met Gernot Trauner (29), een Oostenrijks international die de achterhoede moet komen versterken. Daarnaast zijn de Rotterdammers op zoek naar een spits, want met het aanstaande vertrek van Nicolai Jørgensen naar het Turkse Kasimpasa blijven op die positie alleen Naoufal Bannis en Robert Bozenik over.

Tegen FC Drita kreeg Bannis de voorkeur van Slot. Maaskant vindt dat een logische keuze. "Bozenik heeft nog niet alles meegetraind en hij is weggeweest met de nationale ploeg. Prima dat ze die jongen (Bannis, red.) de kans gegeven hebben.

