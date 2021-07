Julia en Jim hunkeren naar vrijheid na verplichte quarantaine Mallorca: ‘Willen vooral normaal eten’

Julia (20) en Jim (20) verblijven vanaf vorige week woensdag in quarantaine in hun hotelkamer op Mallorca. Het stel uit Zwijndrecht moest wel, aangezien Jim positief testte op corona. Het binnen zitten duurt nog twee dagen, dan mogen ze vrij genieten van het Spaanse eiland. “We zijn anderhalve week niet buiten geweest, dat voelt heel gek.”

Julia schrok, toen de telefoon afging afgelopen woensdag om 04:45 uur. Het was de dag dat Julia en Jim naar het quarantainehotel zouden gaan, maar toch niet al zo vroeg? “Binnen een halfuur worden jullie opgehaald”, klonk de boodschap.

Ondanks dat ze niet te spreken waren over de vroege wake-upcall, maakten Julia en Jim in razend tempo hun koffers klaar en vertrokken ze per ambulance naar de volgende bestemming: het quarantainehotel in Palma, een plek speciaal ingericht voor vakantiegangers met corona. Het jonge stel verblijft hier tot en met zondag als hun verplichte quarantaine eindigt.

Quarantaine op vakantie

We gaan even terug naar het moment dat de kleine nachtmerrie begon: bij aankomst op het Spaanse eiland vorige week woensdag testte Jim positief op corona, Julia kreeg een dag later klachten. Het stel lag dagen op bed met verkoudheid, hoofdpijn, weinig energie en koorts. Ook Julia, ondanks dat ze al twee keer was gevaccineerd. Dit was niet de vakantie die ze zich hadden voorgesteld.

Ze probeerden er desondanks het beste van te maken, met het doen van kaartspelletjes of netflixen. Ook hadden ze een fijne hotelkamer met een groot balkon en uitzicht op zee. Van het eten werden ze minder enthousiast. “Het lijken wel leftovers”, vertelde Julia eerder.

Na een week op hun uitgekozen vakantieadres, verkaste het stel afgelopen woensdag na de nachtelijke wake-upcall naar het quarantainehotel. Daar aangekomen, moest Julia een PCR-test doen en testte positief. Eigenlijk wilde ze eerder die week al een test doen, maar het was onmogelijk dat te regelen. “We hebben elke dag gebeld, zelfs 95 euro voor een test betaald, maar niemand kwam opdagen.”

De situatie bezorgde het stel de nodige stress, omdat ze bang waren dat ze bij een positieve test opnieuw tien dagen in quarantaine moesten. “En de vorige zeven dagen niet mee zouden tellen”, zegt Julia.

Opluchting en blijdschap

Het zorgde dan ook voor een grote opluchting, toen Julia en Jim hoorden dat dit niet het geval was en ze daadwerkelijk over twee dagen het quarantainehotel mogen verlaten. Ze zijn enorm blij: “We hebben er niet normaal veel zin. We kijken vooral erg uit naar het normale eten, want we hebben hier al dagenlang geen normale maaltijd op.”

De twee hebben hun vakantie verlengd met een aantal dagen, om de fikse tegenvaller van een verplichte quarantaine te verzachten. Met hun gezondheid gaat het ook goed. “Jim is helemaal beter en ik ben goed opgeknapt”, zegt Julia.