Fraser over dubbelrol: 'Zou niet de eerste en zeker ook niet de laatste zijn waaruit blijkt dat het goed te combineren is'

"Ik hoor iedereen al zeggen dat het zover is en dat ik het ga worden, maar er is één man (Louis van Gaal, red.) die bepaalt of het daadwerkelijk gaat gebeuren", vertelt Fraser vrijdagavond na de verloren oefenwedstrijd tegen NAC (1-2). Wel voelt hij zich gevleid door de interesse van de KNVB en Van Gaal. "Het is niet iets waar ik rekening mee had gehouden, maar als je in aanmerking komt is het voor mezelf een bevestiging dat je op de goede weg bent."

Fraser werkte eerder in zijn loopbaan al samen met veel Oranje-spelers van nu. Bijvoorbeeld met Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. "Ik denk dat ik heel deze groep wel ergens heb meegemaakt", zegt hij zelf. "Of het nou op het EK in Israël of bij de clubs waar ik heb mogen werken was."

Dubbelrol

Mocht Fraser straks daadwerkelijk assistent-trainer bij het Nederlands elftal zijn, doet hij dat vanuit een dubbelrol. Een dubbelrol waarin Sparta voor Fraser nog steeds leidend zal zijn. "In interlandweekenden zijn mijn ploegen geregeld vier dagen vrij, dus dat zou al geen risico zijn. Ik zou niet de eerste en zeker ook niet de laatste zijn waaruit blijkt dat het gewoon goed te combineren is. Als het niet goed gaat met Sparta komt er natuurlijk kritiek dat ik een bepaald risico neem. Maar in mijn ogen is dat niet het geval, ik weet hoe ik werk."

Als Van Gaal de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt, zal hij dat niet voor de lange termijn zijn. Zien we Fraser straks als bondscoach van Oranje? "Op dit moment weet ik wat dat betreft net zoveel als jullie", blijft Fraser voorzichtig. "Dan kan ik wel speculeren, maar dat is niet aan mij. Het is duidelijk wat ik zou willen, dat zou volgens mij iedere trainer willen. Maar het is te vroeg voor mij om daar over te praten."

Als de trainer van Sparta tot slot het rijtje Van Gaal, Danny Blind en Fraser hoort, kan hij een lach niet onderdrukken. Drie namen met een rijk Sparta-verleden. "Dat gedeelte vind ik misschien nog het mooiste."

Bekijk hieronder het hele interview met Sparta-trainer Henk Fraser.