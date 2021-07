Helpen met schelpen in de Rotterdamse haven

De riffen worden op de zeebodem gevormd door schelpdieren. Het is een rustgebied en een kraamkamer voor vissen en andere waterdieren. Ooit bestond 30 procent van de zeebodem van de Noordzee uit deze schelpdierriffen, maar door visserij en ziektes zijn ze verdwenen

Natuurorganisatie ARK is in de Rotterdamse haven bezig een nieuw schelpdierrif te maken. In de Princes Amaliahaven gebeurt dat door oude oesterschelpen -afkomstig uit restaurants- te water te laten. In het water zijn op dit moment al genoeg oesterlarfjes die graag willen aanhechten en nieuwe schelpjes gaan bouwen.

ARK projectleider Gijs van Zolleveld | Foto: Rijnmond

Volgens projectleider Gijs van Zonneveld is het de hoogste tijd. “Er is zeker wel haast bij, want ze zijn al begonnen. De oesters in dit water zijn bezig hun larfjes los te laten. Dus moeten wij zorgen dat we onze lege schelpen hebben aangeboden zodat ze zich daarop kunnen vestigen.” Als de larfjes eenmaal vastzitten, verhuizen ze ook weer met schelp en al.

“Dan halen we ze uit deze tassen en dan gaan we uitzaaien, we leggen ze los op de zeebodem. En daar moeten ze dan echt volwassen grote oesters worden.“

De vorming van een oesterrif duurt lang. “Het duurt een jaar of zeven, dan begin je echt wel een rifstructuur te krijgen. Wat je dan ziet is een enorme rijkdom aan wieren en schelpen. En de beesten die van die schelpen leven, die zie je dan verschijnen.”