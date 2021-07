Rotterdammer (27) doodgestoken aan Jongkindstraat, drie verdachten aangehouden

Aan de Jongkindstraat in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 27-jarige Rotterdammer doodgestoken. De politie probeerde de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Een tweede slachtoffer (40) is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere aanwezige man (38) is aangehouden. Later heeft de politie ook nog een derde verdachte van 32 zonder vast woon- of verblijfplaats aangehouden. De politie gaat uit van een uit de hand gelopen ruzie.