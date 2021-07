Rotterdammer (27) doodgestoken aan Jongkindstraat, drie verdachten opgepakt

Aan de Jongkindstraat in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 27-jarige Rotterdammer doodgestoken. De politie heeft nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Een tweede slachtoffer (40) is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een andere aanwezige man (38) is aangehouden. Later heeft de politie ook nog een derde verdachte van 32 zonder vast woon- of verblijfplaats gearresteerd.

De politie kreeg de melding van de steekpartij rond 00.30 uur. Bij aankomst zagen agenten de drie mannen op de grond liggen. Het 27-jarige slachtoffer was er slecht aan toe en bezweek korte tijd later aan zijn verwondingen.

Wat er aan de steekpartij in de buurt van museum Boijmans van Beuningen vooraf is gegaan, wordt door de politie onderzocht. Vermoedelijk ging het om een uit de hand gelopen ruzie.

Het is nog niet duidelijk wie van de twee nog levende slachtoffers welke rol had. De politie beschouwt de twee mannen daarom als verdachte én slachtoffer.